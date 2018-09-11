الأحمر: القيادة ماضية في استكمال تحرير كل شبر باليمن

المصدر: الرياض - سبأنت

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، أن القيادة السياسية، ماضية في استكمال عملية التحرير حتى بسط سيطرة الدولة على كل شبر في اليمن، وتخليص اليمنيين من معاناتهم التي تسبب فيها الحوثيون.

وشدد خلال لقائه، أمس، قائد اللواء الأول حرس حدود العميد، هيكل محمد حنتف، على ضرورة توحيد الصف، والتفاف جميع أبناء الشعب اليمني خلف قيادة الشرعية، بما يؤسس لاستعادة الدولة، وبناء اليمن الاتحادي المكوّن من ستة أقاليم.

واطلع نائب الرئيس من قائد اللواء الأول حرس حدود، على سير العمليات العسكرية، والانتصارات المتتالية التي يحققها أبطال اللواء في اليتمة وخب والشعب بمحافظة الجوف.

وثمّن جهود وتضحيات أبطال الجيش، وإسناد ودعم الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي أثمرت تحقيق انتصارات كبيرة. من جانبه اطلع قائد اللواء الأول حرس حدود، الأحمر، على المستجدات الميدانية وانتصارات أبطال الجيش في قطاع اليتمة وخب والشعف بمحافظة الجوف.