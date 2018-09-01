المبعوث الأممي مارتن غريفيث يلتقي هادي في الرياض

المصدر: عن «العربية نت»

قالت مصادر رسمية يمنية إن المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، سيلتقي الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم، في الرياض، وذلك بناء على طلب من غريفيث، عشية انطلاق جولة مشاورات جديدة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي في جنيف، الأربعاء المقبل.

وأكد مصدر رئاسي حسب «العربية»، أن غريفيث طلب اللقاء بهادي لبحث آخر المستجدات المتصلة بقضايا المشاورات.

من جهته، انتقد رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، التقرير الصادر عن خبراء حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، الذي صدر الثلاثاء الماضي.

وقال بن دغر، خلال لقائه في القاهرة السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، إن التقرير اعتمد على تقارير مضللة وكاذبة ومزيفة، وإن فقراته تفتقد إلى الحيادية والمهنية، مشيراً إلى أن التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ‏ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في أنحاء اليمن.‏

كما أضاف أن التقرير غض الطرف عن انقلاب الحوثيين على ‏الشرعية الدستورية المنتخبة والدولة بقوة السلاح، ‏وبدعم واضح من إيران، متجاهلاً أسباب الحرب في اليمن، ونهب الميليشيات الحوثية المدعومة ‏إيرانياً مليارات الدولارات، مطالباً بإعادة النظر فيه.‏