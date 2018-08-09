الشرعية تؤكد استعدادها للتعامل الإيجابي مع مشاورات السلام

المصدر: الرياض ـ سبأنت

أكدت وزارة الخارجية اليمنية استعداد الحكومة للتعامل الإيجابي مع مشاورات السلام، التي تدعو إليها الأمم المتحدة.

وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، خلال لقائه، أمس، القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن جين هوي، إن الروح الإيجابية والمسؤولة في التعامل مع مبادرات السلام وتغليب مصلحة الشعب كانت حاضرة في كل مراحل الأزمة اليمنية، وقدمت الحكومة الكثير من التنازلات في سبيل تحقيق السلام والوصول لحل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني.

ولفت إلى أن تعنت ميليشيات الحوثي الإيرانية وتمسكها بالحرب أديا الى إطالة أمد الحرب ومعاناة أبناء اليمن.

وتطرق بجاش للآثار المترتبة على الممارسات الإجرامية واللا مسؤولة للميليشيات الانقلابية في تهديد ممرات التجارة العالمية، ما يضر ويعرقل تدفق التجارة والطاقة العالمية في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، مشيراً الى أن هناك مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي لحماية التجارة العالمية جنوب البحر الأحمر وباب المندب من تهديدات ميليشيات الحوثي الانقلابية وإيران.

من جانبه، أكد القائم بأعمال السفير الصيني موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية ولجهود الحل السياسي، مشيراً إلى أن الصين تتابع باهتمام التطورات الخطرة جنوب البحر الأحمر وباب المندب، مشدداً على أهمية استعادة الاستقرار في اليمن اجمالاً لضمان السلم والأمن الدوليين.