الأحمر: معركتنا اليوم «حرب دفاعية» ضد التهديد الحوثي للمنطقة

المصدر: الرياض - سبأنت

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، أن المعركة التي يخوضها اليمنيون اليوم بدعم الأشقاء في التحالف «حرب دفاعية» ضد تهديد ميليشيات الحوثي الإيرانية لأمن اليمن والمنطقة. واطلع الأحمر خلال لقائه، أمس، وزير الخارجية خالد اليماني، على الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل قيادة الوزارة والبعثات الدبلوماسية اليمنية في إيصال صوت الشرعية والمواطن اليمني، وحشد الرؤى والتوجهات بما يخدم قضية اليمن واليمنيين.

واستمع إلى النتائج الإيجابية للقاءات وزير الخارجية الأخيرة مع نظرائه ودبلوماسيي الدول الشقيقة والصديقة والموقف الدولي الثابت الرافض للانقلاب والداعم لاستعادة الدولة اليمنية، مشيداً بجهود الوزير والدور الدبلوماسي الذي كان له أثر ملموس في تأييد الشرعية وإيضاح الصورة الحقيقية للقضية اليمنية. وأكد الأحمر أن معضلتنا الأساسية تكمن في انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران على مؤسسات الدولة وإرادة اليمنيين، وما ترتب على هذا الانقلاب من تداعيات كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، علاوة على التهديد الذي يهدد الأشقاء والملاحة الدولية والممرات المائية والأمن والسلم الدوليين.

وجدد التأكيد على حرص القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي على إحلال السلام الدائم المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، ودعم الشرعية للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مارتن غريفيث بما يحقق تنفيذ القرار الاممي 2216 ويؤدي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. وأكد أن المعركة التي يخوضها اليمنيون اليوم بدعم الأشقاء في التحالف هي حرب دفاعية اقتضتها ضرورة الموقف ومستوى التهديد الذي تشكله جماعة الحوثي على مرجعيات اليمنيين وأمن اليمن والمنطقة.