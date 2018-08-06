الحوثيون يستهدفون امرأة بقذيفة هاون.. والإمارات تتكفل بعلاجها في الدولة

المصدر: الحديدة - وام

أنقذ فريق الجراحة المتقدم الإماراتي، العامل ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية في الساحل الغربي لليمن، حياة امرأة يمنية أصيبت بكسر مضاعف في الفك الأيسر وتشوه بالوجه، إضافة إلى جروح عميقة في الصدر، وشظايا منتشرة في الجسم جراء استهداف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران منزل أسرتها، الواقع في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بقذيفة «هاون» مباشرة.

وتكفلت دولة الإمارات بعلاج المواطنة اليمنية فكيرة سعيد (30 عاماً) في أحد مستشفيات الدولة في استجابة سريعة لإنقاذ حالتها الصحية الحرجة، ضمن مبادراتها الإنسانية المستمرة لدعم الأشقاء في اليمن، للتخفيف من وطأة معانتهم، ومساعدتهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وتأتي عمليات القصف العشوائي التي يشنها الحوثيون على منازل أهالي مديرية التحيتا في أعقاب هزائمهم المتلاحقة في محافظة الحديدة، وانتقاماً من المواطنين لمجرد رفضهم لعناصر الميليشيات الانقلابية، وفي إطار انتهاكاتهم المتكررة لحقوق الإنسان والأنظمة والمواثيق والقوانين الدولية التي تجرم استهداف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.

ورافقت وكالة أنباء الإمارات (وام) ميدانياً فريق الجراحة المتقدم الإماراتي العامل ضمن قوات التحالف خلال التعامل مع الحالة الصحية للمواطنة اليمنية، بدءاً من تقديم الخدمات العلاجية اللازمة حتى نقلها عبر الطائرة إلى دولة الإمارات لاستكمال رحلة العلاج، إضافة إلى تأهيلها نفسياً جراء العمل الإرهابي لميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وقال الطبيب بفريق الجراحة المتقدم الإماراتي، الدكتور إبراهيم الزعابي، إنه بعد التخلص من جميع الشظايا المستقرة في جسد فكيرة سعيد، واستقرار حالتها الصحية، تم عمل إخلاء طبي للحالة، بناء على التوجيهات العليا، إلى أحد مستشفيات الدولة لاستكمال تلقي العلاج والتأهيل النفسي.

وأعرب ذوو المواطنة اليمنية عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية، والاستجابة السريعة للحالة الصحية الحرجة لابنتهم، وإنقاذ حياتها من الموت، بعد أن ضاقت بهم السبل.

ويؤكد استهداف ميليشيات الحوثي للمدنيين بقذائف الهاون عداءها الشديد للشعب اليمني، ويكشف الوجه البشع للمخطط الانقلابي في اليمن عبر ميليشيات لا تكترث بأرواح البشر، وتنفذ أجندات خارجية لدول لا تريد الخير لليمن وأهله.