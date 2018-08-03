الأحمر يؤكد حرص «الشرعية» المستمر على إحلال السلام

المصدر: حضرموت ـ سبأنت

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن الأحمر، أمس، دعم المساعي الأممية المبذولة عبر مبعوثها لليمن، مارتن غريفيث، وجهوده في تحقيق السلام واستئناف العملية السياسية، فيما ثمن دعم الأشقاء والأصدقاء والموقف البريطاني المساند للشرعية، ولجهود تنفيذ القرارات الأممية.

جاءت تصريحات الأحمر، خلال لقائه القائم بأعمال السفير البريطاني ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية لدى اليمن، العقيد مات ستوارس، لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال العسكري بين اليمن والمملكة المتحدة.

وأشار الأحمر إلى ما تحرزه قوات الشرعية، بدعم التحالف، من انتصارات كبيرة في سبيل التحرير وحفظ الأمن والاستقرار، والحد من تهديدات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على اليمنيين والأشقاء والملاحة الدولية والممرات المائية، مؤكداً أن موقف الشرعية ثابت تجاه السلام الدائم المستند للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

من جانبه، جدد القائم بأعمال السفير البريطاني دعم ومساندة بلاده للشرعية، آملاً التوصل إلى حل سلمي، تنتهي فيه المأساة والمعاناة اللتين يعانيهما أبناء الشعب اليمني.