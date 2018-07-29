مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مساعدات طبية لمحافظة المهرة

المصدر: المهرة - سبأنت

تسلّم مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة، أمس، الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وشملت المساعدات أشعة متحركة ومكينة تحميل ديجتال وأطقماً جراحية وأطقم عمليات، بالإضافة إلى أجهزة عناية مركزة وغسيل كلى وغيرها من الأجهزة الطبية.

وشملت الدفعة الأولى التي سلمها مركز الملك سلمان بحضور محافظ المهرة راجح باكريت، ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد، أشعة متحركة ومكينة تحميل ديجتال وأطقماً جراحية وأطقم عمليات، بالإضافة إلى أجهزة عناية مركزة وغسيل كلى وغيرها من الأجهزة الطبية.

وأكد محافظ المهرة، أن هناك دفعات أخرى من المساعدات الطبية التي سيقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة، والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات الطبية في مستشفى الغيضة والمستشفيات الريفية والوحدات الصحية بمديريات المحافظة، مشيداً بجهود السعودية من خلال تقديم الدعم الإغاثي والإنساني والدوائي لمحافظة المهرة خصوصاً ومحافظات الجمهورية عموماً. وأشار باكريت إلى أن هناك مشروعات استراتيجية في الجانب الصحي ستقوم المملكة العربية السعودية بتنفيذها وتمويلها.