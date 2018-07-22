الأحمر يؤكد عزم الشعب اليمني والتحالف على دحر الانقلاب

المصدر: مأرب - سبأنت

أكد نائب الرئيس اليمني نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، عزم أبناء الشعب اليمني والتحالف على دحر الانقلاب.

وقال خلال لقائه عدداً من رؤساء الهيئات ومديري الدوائر العسكرية، إن أبناء الشعب اليمني والتحالف عازمون على دحر الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية، والاتجاه نحو بناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.

وحث على الصبر والمرابطة ومضاعفة الجهد والعمل على البناء المؤسسي، واحترام التسلسل الإداري، والاهتمام بالمقاتلين الأبطال وتفقد أحوالهم، والاهتمام بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات والتطورات العسكرية والميدانية والجهود المبذولة في إعادة بناء الجيش وتنظيمه.