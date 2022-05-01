بجولة مفاجئة.. أنجلينا جولي تزور أطفال لفيف بأوكرانيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أجرت الممثلة أنجلينا جولي، جولة مفاجئة في مدينة لفيف غربي أوكرانيا، أمس، بحسب ما أفاد حاكم المدينة ماكسيم كوزيتسكي.

وأشار كوزيتسكي إلى أن جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، تحدثت مع النازحين في لفيف، والتقت بالأطفال الذين يخضعون للعلاج من إصابات لحقت بهم جراء ضربات صاروخية روسية على محطة سكة حديد كراماتورسك مطلع أبريل.

واستهدف الهجوم الذي وقع في شرق أوكرانيا عمدا مجموعة من النساء والأطفال، حاولوا الفرار من هجوم روسي، ما أسفر عن مقتل 52 شخصا على الأقل وإصابة عشرات.

وقال كوزيتسكي عبر تلغرم "لقد تأثرت جولي كثيرا بقصص الأطفال.. حتى أن إحدى الفتيات أخبرتها بشكل خاص عن حلم كانت قد حلمت به".

وأضاف أن الممثلة جولي زارت مدرسة داخلية، وتحدثت مع الطلاب والتقطت صورا معهم، مضيفا "لقد وعدتهم أنها ستعود مرة أخرى".

وأكد كوزيتسكي أن الزيارة كانت مفاجأة للجميع. وكثير من الأشخاص الذين رأوها في لفيف لم يصدقوا أنها كانت هناك بالفعل.

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