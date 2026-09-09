ليس مزحة أو ذكاء اصطناعياً.. أنجلينا جولي في خاركيف

قامت الممثلة والناشطة في المجال الإنساني، أنجلينا جولي، بزيارة غير معلنة لنادي ملاكمة في مدينة خاركيف الأوكرانية، خلال أحدث زيارة لها إلى البلاد، وفق ما أفاد الاتحاد الأوكراني للملاكمة ومالك النادي، أول من أمس.

ومنذ أن شنت روسيا هجومها ضد أوكرانيا عام 2022، زارت جولي، التي سبق أن شغلت منصب مبعوثة خاصة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، البلاد مرتين على الأقل.

وتظهر صورة نشرها الاتحاد الأوكراني للملاكمة كلاً من جولي وابنها نوكس وهما يلتقطان صورة في صالة تدريب للملاكمة، وذكر الاتحاد على «إنستغرام» أن «الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي زارت نادي سبادكوييميتس للملاكمة في خاركيف»، مضيفاً: «أجرى ابنها نوكس حصة تدريبية في رياضة المواي تاي في النادي».

وتقع خاركيف، المدينة الثانية في أوكرانيا، قرب الحدود مع روسيا التي دأبت قواتها على قصف المدينة بالمدفعية منذ بدء الغزو مطلع 2022، وتعد المدينة هدفاً يومياً للهجمات الروسية بالمسيّرات والصواريخ.

وقال مالك نادي سبادكوييميتس، بافلو تشيشكو، إنه «لم تكن لديه أدنى فكرة» بأنه سيلتقي جولي بعد تلقيه حجزاً لاستخدام الصالة الرياضية.

وأضاف في مقطع فيديو نُشر على «إنستغرام»: «لكل من سألني، ذلك ليس مزحة وليس ذكاء اصطناعياً، لقد حدث الأمر بمحض المصادفة.. زارتنا أنجلينا جولي في النادي الرياضي، وهو أمر أسعدنا للغاية».

وتابع: «لقد أثنت علينا، وأعربت عن إعجابها بنادينا فشكرناها، كما سألتْ ابني منذ متى وهو يمارس الرياضة، هذا رقيّ حقيقي، وابنها مثلها تماماً، لقد صافح الجميع، وكان الأمر رائعاً حقاً».