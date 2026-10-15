تأجيل ختام موسم الجولة الآسيوية للغولف في السعودية

أعلنت "غولف السعودية" والجولة الآسيوية عن تأجيل بطولة السعودية الدولية، وهي المحطة الختامية لموسم الجولة الآسيوية للغولف، التي كان من المقرر إقامتها في نادي الرياض للغولف خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر، دون الإعلان عن موعد بديل.

وقالت "غولف السعودية" والجولة الآسيوية في بيان مشترك إن التأجيل جاء بعد دراسة التحديات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بإقامة البطولة، بما يضمن تقديمها بالمستوى الذي يليق بمكانتها العالمية ويلبي تطلعات اللاعبين والجماهير.

وأضاف البيان أن الجولة الآسيوية ستبقى على تواصل مباشر مع لاعبيها وأعضائها بشأن الجدول الزمني والخطوات المقبلة.