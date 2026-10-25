البرازيل.. الناخبون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لحسم الانتخابات الرئاسية

يتوجه الناخبون في البرازيل، اليوم، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية، لتحديد رئيس البلاد للسنوات الأربع المقبلة.

وتجري المنافسة في هذه الجولة بين الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي سيبلغ 81 عاماً الأسبوع المقبل، والسيناتور فلافيو بولسونارو البالغ من العمر 45 عاماً.

وتأتي هذه الجولة بعد تصدر بولسونارو لنتائج الجولة الأولى، في ظل تقارب شديد بين المرشحين وفقا لآخر استطلاعات الرأي.