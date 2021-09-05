راكبة تعتدي على مضيفة طيران.. لكمتها وكسرت أسنانها لسبب غريب !

المصدر: متابعات - شريف مهدي

اتهمت محكمة فيدرالية أمريكية امرأة بضرب مضيفة طيران ولكمها في وجهها وكسر أسنانها، بعد حدوث شجار بينهما لسبب غريب وهو رفض المرأة مطالبة المضيفة الجوية لها بربط حزام الأمان مثل باقي الركاب.

وقالت وسائل إعلام غربية بينها "ديلي ستار" و"هيفي" إن الواقعة حدثت على متن إحدى رحلات خطوط Southwest Airlines بالقرب من مدينة ساكرامنتو في كاليفورنيا، وكانت الرحلة متجهة من مطار ساكرامنتو إلى مطار سان دييغو، ووجهت المحكمة للمرأة تهمتي "ارتكاب جنايتين، وهما الاعتداء الذي أدى إلى إصابة جسدية خطيرة، والأخرى بالتدخل في عمل طاقم الرحلة الجوية".

وذكرت المصادر الإعلامية أن الراكبة لكمت المضيفة الجوية في وجهها وكسرت أسنانها، وأظهرت صور للواقعة الدماء تسيل من وجه المضيفة.

وأظهرت ملفات المحكمة أن المضيفة احتاجت إلى أربع غرز أسفل عينها، وكانت مصابة بكدمات في ذراعها وتكسرت ثلاثة من أسنانها، وبينهم اثنتان يجب استبدالهما.

وقد تواجه المتهمة عقوبة تصل إلى السجن 20 عاماً، وهي العقوبة القصوى للتدخل في عمل طاقم الرحلة الجوية. ومن المقرر مثول المرأة أمام المحكمة في 17 سبتمبر الجاري.

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