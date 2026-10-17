طيار "فلاي دبي": لا أعرف قصة "السباك".. وسمعت أن طياراً على متن الرحلة تولّى القيادة

أكد طيار "فلاي دبي" سميت ماتشهار أنه لا يعرف عن قصة هبوط "سباك" في الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب في تبوك.

وقال في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال": سمعت رئيس طاقم الضيافة والمضيفين يقول إن الكابتن تولى السيطرة، ويقصد زميلي الذي كان معي بالرحلة، هل رأيته؟ لا، وذلك لأنه لم يكن لدي رؤية لغرفة قيادة الطائرة، لأني كنت على الأرض".

وأضاف: "لا أريد تخمين أي شيء، في تلك اللحظة التي أخرجت فيها من غرفة القيادة كان تركيزي باتجاه أن أبقى على قيد الحياة، وهذا ما أتذكره من تلك اللحظة".