"تيك توك" يحذف أكثر من 15,5 مليون فيديو مخالف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كشف تيك توك عن تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الأول من عام 2026، مسلطًا من خلاله الضوء على آليات المنصة في تطبيق إرشادات المجتمع، وجهودها المستمرة للحفاظ على بيئة رقمية آمنة وموثوقة. وخلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، حذف تيك توك إجمالي 15,519,240 مقطع فيديو في مصر والسعودية والإمارات وسلطنة عُمان والعراق والمغرب ولبنان والسودان، لمخالفتها إرشادات المجتمع، بما يعكس حجم جهود الإنفاذ التي تنفذها المنصة، وتركيزها على تعزيز السلامة والمساءلة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي إطار جهوده الأوسع لتوفير تجارب أصيلة وملائمة لمختلف الفئات العمرية على المنصة، حذف تيك توك 86,288,705 حسابًا وهميًا و25,764,372 حسابًا يُشتبه في عودتها لمستخدمين دون سن 13 عامًا على مستوى العالم خلال الربع الأول من عام 2026.

وتعكس هذه الإجراءات جهود المنصة في تحديد وإزالة الحسابات التي لا تلتزم بمتطلباتها، إلى جانب تعزيز الضمانات المخصصة لحماية الفئات العمرية الأصغر سنًا. ومن خلال الجمع بين تقنيات الكشف الآلي، وإجراءات الإنفاذ على مستوى الحسابات، والمراجعة البشرية، يواصل تيك توك تطوير منظومة السلامة المصممة لدعم تجربة أكثر أمانًا وملاءمة لمختلف الفئات العمرية.

كما واصل تيك توك تطبيق إجراءات إنفاذ قوية على خاصية البث المباشر LIVE، التي تتطلب طبيعتها تدخلًا سريعًا وفعالًا للتعامل مع المخالفات.

وخلال الربع الأول من عام 2026، تم تعليق 50,791,858 بثًا مباشرًا LIVE على مستوى العالم، بزيادة بلغت نحو 18.6% مقارنة بـ 42,822,827بثًا مباشرًا LIVE تم تعليقها في الربع الرابع من عام 2025.

كما خضع 58,207,389 بثًا مباشرًا LIVE إضافيًا لإجراءات إلغاء تحقيق الدخل أو التحذير، إلى جانب 21,966,667 من مضيفي البث المباشر LIVE الذين تم إلغاء تحقيق الدخل لهم أو توجيه تحذيرات إليهم خلال الربع نفسه. وفي مصر والعراق ولبنان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والسودان والمغرب، أوقف تيك توك استباقيًا 3,077,164 بثًا مباشرًا، وحظر 530,510 من مضيفي البث المباشر LIVE، بما يؤكد اتساع إطار الإنفاذ الخاص بالبث المباشر لدى تيك توك، والذي يجمع بين التدابير الوقائية، والتحذيرات، والتعليق، للتعامل مع المخالفات فور حدوثها.



الإمارات العربية المتحدة

حذف تيك توك 752,214 مقطع فيديو لمخالفتها إرشادات المجتمع خلال الربع الأول من عام 2026، وحققت المنصة معدل حذف استباقي بلغ 98%، فيما تمت إزالة 88.9% من مقاطع الفيديو المخالفة خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنها. كما أعاد تيك توك 40,661 مقطع فيديو في الإمارات بعد قبول طلبات الاستئناف، بما يعكس التزامه المستمر بتطبيق متوازن وشفاف لسياسات الإنفاذ. وعلى صعيد البث المباشر LIVE، حظر تيك توك 40,216 من مضيفي البث المباشر، وأوقف 285,761 بثًا مباشرًا في الإمارات لمخالفتها إرشادات المجتمع.



مصر

حذف تيك توك 3,612,773 مقطع فيديو خلال الربع الأول من عام 2026 لمخالفتها إرشادات المجتمع، وسجلت مصر معدل حذف استباقي بلغ 99.6%، ما يعني أن معظم المحتوى المخالف تم رصده وحذفه قبل الإبلاغ عنه من قِبل المستخدمين. كما تمت إزالة 93.6% من مقاطع الفيديو المخالفة خلال 24 ساعة، وأعاد تيك توك 146,417 مقطع فيديو في مصر بعد قبول طلبات الاستئناف، بما يعكس استمرار تركيز المنصة على الشفافية وإتاحة آليات التظلم للمستخدمين. وعلى مستوى البث المباشر LIVE، حظر تيك توك 151,630 من مضيفي البث المباشر، وأوقف 769,200 بثًا مباشرًا في مصر لمخالفتها إرشادات المجتمع.



المملكة العربية السعودية

حذف تيك توك 2,811,302 مقطع فيديو خلال الربع الأول من عام 2026، وسجلت المنصة معدل حذف استباقي بلغ 98.2%، فيما تمت إزالة 92.8% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنه. كما أعاد تيك توك 150,916 مقطع فيديو في المملكة بعد قبول طلبات الاستئناف، بما يؤكد التزامه بعملية إشراف فعالة وخاضعة للمساءلة. وعلى مستوى البث المباشر LIVE، حظر تيك توك 48,106 من مضيفي البث المباشر، وأوقف 371,758 بثًا مباشرًا في المملكة العربية السعودية لمخالفتها إرشادات المجتمع.

العراق

في العراق، حذف تيك توك 5,253,566 مقطع فيديو لمخالفتها إرشادات المجتمع خلال الربع الأول من عام 2026، وسجل معدل حذف استباقي بلغ 99.4% قبل الإبلاغ عن المحتوى من قِبل المستخدمين، فيما تمت إزالة 95% من مقاطع الفيديو المخالفة خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنها. كما أعاد تيك توك 157,124 مقطع فيديو في العراق بعد قبول طلبات الاستئناف، وهو أعلى عدد من مقاطع الفيديو المعادة بين الأسواق المشمولة خلال الربع الأول من عام 2026. وعلى مستوى البث المباشر LIVE، حظرت المنصة 186,997 من مضيفي البث المباشر، وأوقفت 1,149,253 بثًا مباشرًا لمخالفتها إرشادات المجتمع.



المغرب

في المغرب، حذف تيك توك 530,652 مقطع فيديو خلال الربع الأول من عام 2026 لمخالفتها إرشادات المجتمع، وسجلت المغرب معدل حذف استباقي بلغ 99.0% قبل الإبلاغ عن المحتوى من قِبل المستخدمين، فيما تمت إزالة 94.4% من مقاطع الفيديو المخالفة خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنها. كما أعاد تيك توك 26,835 مقطع فيديو في المغرب بعد قبول طلبات الاستئناف، بما يعزز نهج المنصة القائم على المساءلة وشفافية الإشراف على المحتوى. وعلى صعيد البث المباشر LIVE، حظر تيك توك 55,664 من مضيفي البث المباشر، وأوقف 254,351 بثًا مباشرًا في المغرب لمخالفتها إرشادات المجتمع.



لبنان

في لبنان، حذف تيك توك 926,006 مقاطع فيديو خلال الربع الأول من عام 2026 لمخالفتها إرشادات المجتمع، وسجلت المنصة معدل حذف استباقي بلغ 99.7% قبل الإبلاغ عن المحتوى من قِبل المستخدمين، وهو أحد أعلى المعدلات بين أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشمولة، فيما تمت إزالة 95.6% من مقاطع الفيديو المخالفة خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنها. كما أعاد تيك توك 19,339 مقطع فيديو في لبنان بعد قبول طلبات الاستئناف. وعلى مستوى البث المباشر LIVE، حظرت المنصة 15,456 من مضيفي البث المباشر، وأوقفت 94,899 بثًا مباشرًا لمخالفتها إرشادات المجتمع.



سلطنة عُمان

في سلطنة عُمان، حذف تيك توك 249,895 مقطع فيديو خلال الربع الأول من عام 2026 لمخالفتها إرشادات المجتمع، وسجلت السلطنة معدل حذف استباقي بلغ 99% قبل الإبلاغ عن المحتوى من قِبل المستخدمين، فيما تمت إزالة 95.5% من مقاطع الفيديو المخالفة خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنها. كما أعاد تيك توك 7,416 مقطع فيديو في سلطنة عُمان بعد قبول طلبات الاستئناف، بما يعزز نهج المنصة القائم على المساءلة وشفافية الإشراف على المحتوى. وعلى صعيد البث المباشر LIVE، حظر تيك توك 7,885 من مضيفي البث المباشر، وأوقف 56,878 بثًا مباشرًا في سلطنة عُمان لمخالفتها إرشادات المجتمع.

السودان

في السودان، حذف تيك توك 1,382,832 مقطع فيديو خلال الربع الأول من عام 2026 لمخالفتها إرشادات المجتمع، وسجل السودان أعلى معدل حذف استباقي بين الأسواق المشمولة، حيث بلغ 99.9% قبل الإبلاغ عن المحتوى من قِبل المستخدمين، فيما تمت إزالة 98% من مقاطع الفيديو المخالفة خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنها. كما أعاد تيك توك 25,045 مقطع فيديو في السودان بعد قبول طلبات الاستئناف، بما يعكس التزام المنصة بإنفاذ عادل ومتسق في مختلف أنحاء المنطقة. وعلى مستوى البث المباشر LIVE، حظر تيك توك 24,566 من مضيفي البث المباشر، وأوقف 95,064 بثًا مباشرًا في السودان لمخالفتها إرشادات المجتمع.

بناء الثقة من خلال الشفافية

تظل الشفافية ركيزة أساسية في نهج تيك توك تجاه سلامة المنصة، ويوفر تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الأول من عام 2026 قدرًا أكبر من الوضوح حول كيفية تحديد المحتوى والحسابات المخالفة لسياسات المنصة، ومراجعتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مع تسليط الضوء على الآليات المتاحة للمستخدمين لاستئناف قرارات الإنفاذ. ومن خلال الجمع بين تقنيات الإشراف المتقدمة وخبرات فرق الثقة والسلامة، يطبق تيك توك سياساته على نطاق واسع، مع الحفاظ على إجراءات تتيح المراجعة والمساءلة.

ومن خلال مواصلة الاستثمار في تقنيات الإشراف المتقدمة، وقدرات الإنفاذ المحلية، والتقارير الشفافة، يعزز تيك توك الأنظمة التي تدعم بيئة رقمية أكثر أمانًا. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى العالم، تهدف هذه الجهود إلى تمكين الإبداع والتعبير، مع مساعدة المجتمعات على التفاعل مع المنصة بثقة أكبر.