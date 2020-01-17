بالفيديو.. سعودي يبكي لسرقة دراجته.. ونجل الملك فهد يتبرع له بـ 200 ألف ريال

المصدر: متابعات –سمير سعيد

نشر الفنان السعودي فايز المالكي، على حسابه في "تويتر"، فيديو للمواطن السعودي ناصر محمد حمود (44 عاماً)، حيث ظهر حمود وهو يبكي بعد أن اكتشف سرقة دراجته التي يستخدمها كوسيلة مواصلات للذهاب إلى عمله، وتمت عملية السرقة من أمام المسجد أثناء تأديته الصلاة، فيما يعمل حمود حارس أمن في مدينة جدة السعودية.

وكان الحارس السعودي قد سجل فيديو لنفسه وهو يبكي بحرقة على سرقة دراجته، وقال باكياً "اشتريتها مستخدمة بـ 1500 ريال ولا أملك مواصلات إلا هي وهنفصل من العمل"، وترك مواصفات الدراجة ورقم هاتفه، وأوضح أنه أصبح مهدد بترك عمله كحارس أمن.

بعض الاوقات لولاء الامل بالله

ثم اهل الخير الواحد يتمنى الموووت

الله يلعن الحاجة والظروف التبن

من يساعده ويستثمر مع الله

جواله 0557663132pic.twitter.com/80SmiF6XHH — فايز المالكي (@fayez_malki) ١٦ يناير ٢٠٢٠

وعقب مشاهدة المالكي للفيديو قام بعمل تغريدة للحارس وطلب من المواطنين السعوديين أن يساعدوه في الحصول على دراجته.

وفور نشر المالكي للفيديو شهد انتشارا واسعا وأصبح هاشتاج "دراجة حارس الأمن" على رأس "ترند" الأخبار الأكثر تداولاً في "تويتر" السعودية.

وبعد الانتشار الواسع، عاد فايز المالكي وأعلن أن الأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، نجل الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، أعلن تبرعه لحارس الأمن بمبلغ 200 ألف ريال، بينما أعلن رجل الأعمال السعودي سعد آل مغنى عن تبرعه بـ20 ألف ريال لحارس الأمن تعويضاً عن دراجته التي سُرقت.

من جانبه، قام الحارس حمود بنشر مقطع مصور آخر يحكي فيه تفاصيل الواقعة، ثم تقدم بالشكر للأمير ولكل من تبرع له، حيث قال في تغريدة على "تويتر": "حاجتي انسدت وزيادة وشكرًا جزيلًا ولا أحتاج أي مساعدة الآن"، موضحاً أنه لن يقبل أية تبرعات أخرى، وأنه بكى لأنه كان يمر بظروف عصيبة.

اللهم لك الحمد

ما اجمل اسعاد الاخرين

وتفريج الكرب

اللهم نسالك القبول#عبد_العزيز_بن_فهد #دراجة_حارس_الامن pic.twitter.com/UTCAvS3IyD — فايز المالكي (@fayez_malki) ١٧ يناير ٢٠٢٠