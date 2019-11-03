حفيد الشيخ الشعراوي: اعتذار أسما شريف منير "مقبول"

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

قال حفيد الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، محمد عبدالرحيم الشعراوي، إن جده تشفع له سمعته: "لا فيه كبير ولا صغير ولا عالِم ورئيس جامعة أو رئيس محكمة إلا يعلم من هو الإمام الشعراوي.. إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن لم تعلم فتلك مصيبة أكبر".

وأضاف "الشعراوي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أن الإمام الشعراوي هو رمز للسماحة، وكان قدوته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصديقه البابا شنودة والمفكرون العظام، متسائلاً: "من أين أتوا بالتطرف لينسبوه إليه؟"، موضحاً أن الإمام الشعراوي خاض معارك ضد المتطرفين.

وأكد حفيد الإمام الشعراوي أن اعتذار الفنانة أسما منير مقبول، كونها لا تعلم من هو الإمام محمد متولي الشعراوي.

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