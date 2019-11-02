"لعنة الشعراوي" تغلق حساب ابنة شريف منير على "فيس بوك"

المصدر: متابعة – سمير سعيد

أحدث وصف الإعلامية أسما شريف منير، ابنة الممثل المصري المشهور شريف منير، الشيخ الشعراوي بـ«متطرف» ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعقب هذا الوصف، واجهت أسما أزمة من قبل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، وسيلاً من الانتقادات والهجوم الحاد، لما عرف عن الشيخ الشعراوي من الاعتدال.

وأمام هذا الهجوم الواسع، اضطرت أسما إلى الاعتذار، وتوضيح موقفها بأنها لم تقصد الوصف الذي بدر منها، وأن الأمر كان مجرد «زلة لسان»، إلا أن الهجوم عليها لم يتوقف.

وأمام استمرار الهجوم عليها وانتقادها، اضطرت أسما إلى إغلاق صفحتها على موقع «فيس بوك»، الذي شهد بداية الأزمة، ووصف بعض نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي إغلاق الصفحة بأنه نتيجة «لعنة الشعراوي».

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