تأجيل كأس آسيا.. زلاتكو أمام فرصة جديدة

يُمثل قرار تأجيل بطولة كأس آسيا 2027 فرصة مهمة للمنتخب الإماراتي الأول، من زاوية الوقت الإضافي الذي أصبح متاحاً أمام المدرب الكرواتي زلاتكو لوضع بصمته الفنية وإعداد الأبيض بصورة أفضل للاستحقاقات المقبلة. فبداية مشوار الجهاز الفني جاءت سريعة، ولم تمنح المدرب الوقت الكافي للتعرف بصورة أعمق إلى إمكانات اللاعبين وتجهيز المنتخب بالشكل المطلوب، قبل الدخول مباشرة في أجواء بطولة كأس الخليج الـ27.

ومن هنا، فإن التأجيل يحمل أكثر من مكسب للكرة الإماراتية، أولها زيادة الفترة الزمنية المتاحة أمام الجهاز الفني لتنفيذ برنامجه الإعدادي، وترسيخ أسلوب اللعب والهوية الفنية التي يسعى زلاتكو إلى تطبيقها. أما المكسب الثاني فيتمثل في منح اللاعبين المصابين فرصة لاستعادة جاهزيتهم والعودة إلى الملاعب، بما يعزز خيارات المدرب ويمنحه مساحة أكبر لاختيار التشكيلة المناسبة. فيما يتمثل المكسب الثالث في إمكانية دخول أسماء جديدة إلى حسابات المنتخب، ومنح الفرصة لكل لاعب يثبت أحقيته بارتداء قميص الأبيض، بعيداً عن المجاملات، وبما يخدم مصلحة المنتخب في المرحلة المقبلة.

ولا شك أن المهمة لم تكن سهلة أمام زلاتكو، الذي تسلم مسؤولية المنتخب في فترة زمنية قصيرة، ومن دون تحضيرات كافية أو خوض أية مباراة ودية، قبل مواجهة تحدي المشاركة الخليجية. لذلك، فإن الاستقرار الفني في اختيارات اللاعبين يمثل عنصراً مهماً، مع ضرورة التجديد المدروس وإضافة الوجوه التي تستحق تمثيل المنتخب بجدارة واستحقاق.

وفي هذا الإطار، بدأ الأبيض تجمعه الداخلي خلال فترة التوقف الدولي من 9 إلى 17 نوفمبر، متضمناً تجربتين وديتين؛ الأولى أمام هندوراس غداً على استاد محمد بن زايد، والثانية أمام الشقيق السوري يوم 17 نوفمبر على استاد هزاع بن زايد.

وتتجاوز أهمية معسكر نوفمبر مجرد خوض مباراتين وديتين، فهو محطة جديدة أمام زلاتكو لمواصلة العمل، وتقييم اللاعبين، وتصحيح الأخطاء، وبناء منتخب قادر على الظهور بصورة مشرفة وتحقيق تطلعات الجماهير الإماراتية.

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