بعد سبّه بسبب أزمة الشعراوي.. شريف منير: أسما خانتها الكلمات



متابعات – سمير سعيد

حاول الفنان المصري شريف منير تهدئة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الأزمة التي أثارتها ابنته أسما، وذلك بعدما اتسعت الأزمة وروجتها وسائل التواصل الاجتماعي، فيما دخلت الفضائيات المصرية والعربية على خط الأزمة وفتحت البث للمداخلات الهاتفية، ما سبب اتساع وانتشر الأزمة، وأصبحت تتصدر "غوغل تريند".

وأوضح شريف منير أن ابنته خانتها الكلمات خلال حديثها عن الشيخ الشعراوي، وذلك لعدم إتقانها اللغة العربية جيداً.

وكتب منير على حسابه على "فيس بوك"، صباح اليوم: "تفتكروا لو فضيلة الإمام.. محمد متولي الشعراوي على قيد الحياة.. وقرأ دفاع الناس عنه وعن الدين الإسلامي بالتعليقات دي.. كان هيبقى رأيه إيه؟".

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