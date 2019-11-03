بالفيديو.. أسما شريف منير توضح تفاصيل أزمة الإساءة للشيخ الشعراوي

المصدر: متابعات – سمير سعيد

أوضحت الإعلامية المصرية أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، في أول مداخلة تلفزيونية لها عقب أزمة الإساءة للشيخ الشعراوي، أنها لم تقصد الإساءة.

وقالت أسما وهي تبكي على الهواء مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة " mbc مصر" إنها لم تتوقع هذا الهجوم الذي طال والدها بالسب والشتم، ولم تقصد الشهرة من وراء الواقعة.

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