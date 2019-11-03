بالفيديو.. أسما شريف منير توضح تفاصيل أزمة الإساءة للشيخ الشعراوي

أوضحت الإعلامية المصرية أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، في أول مداخلة تلفزيونية لها عقب أزمة الإساءة للشيخ الشعراوي، أنها لم تقصد الإساءة.
وقالت أسما وهي تبكي على الهواء مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة " mbc مصر" إنها لم تتوقع هذا الهجوم الذي طال والدها بالسب والشتم، ولم تقصد الشهرة من وراء الواقعة.
طالع أيضاً:
بعد هجومها على الشيخ الشعراوي.. ابنة شريف منير تتصدر "غوغل تريند"
"لعنة الشعراوي" تغلق حساب ابنة شريف منير على "فيس بوك"
بعد سبه بسبب أزمة الشعراوي.. شريف منير: أسما خانتها الكلمات
حفيد الشيخ الشعراوي: اعتذار أسما شريف منير "مقبول"