تغليف قوس النصر في باريس بـ 14 مليون يورو من أجل حلم الفنان كريستو

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أسدلت ستائر ضخمة على قوس النصر في شارع الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس تمهيدا لتغليفه بالكامل، تكريما للفنان الراحل كريستو وتحقيقا لأحد أحلامه الفنية التي لم تتحقق في حياته.

وسيغلف هذا المعلم وسط العاصمة الفرنسية بنحو 25000 متر من قماش قابل لإعادة التدوير مصنوع من مادة البولي بروبيلين باللونين الفضي والأزرق في االأيام القليلة المقبلة.

واحتشدت جموع من الناس أمام هذا الأثر، الذي يُعد أحد أشهر معالم فرنسا، لمشاهدة عملية التغليف التي بدأت الأحد.

وعُرف عن كريستو بولعه بتغليف معالم مشهورة حول العالم بأغلفة نسيجية، وكان يحلم أن يفعل ذلك بقوس النصر الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 50 مترا، وذلك منذ استأجر الفنان الراحل شقة بالقرب منه في الستينيات من القرن العشرين.



واستخدم كريستو وزوجته جان كلود هذا النمط من الأقمشة القابلة للتدوير في تغليف مبنى الرايخستاغ في العاصمة الألمانية برلين، وهو مبنى البرلمان في الرايخ الألماني السابق، كما غلفا جسر بون نُف "الجسر الجديد" على نهر السين في باريس.

لكنه الفنان كريستو لم يتمكن تحقيق حلمه بتغليف قوس النصر.

ويبدو أنه آن الأوان لحلم كريستو أن يتحقق على يد ابن أخيه فلاديمير جافاشيف بتكلفة تقدر بنحو 14 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تنتهي عملية تغليف قوس النصر السبت المقبل، وسوف يستمر هذا الغلاف في مكانه فوق هذا المعلم التاريخي الباريسي حتى الثالث من أكتوبر المقبل.

وسيظل قوس النصر مفتوحا أمام الزائرين لمشاهدته مغلفا بهذه الطريقة الفنية لمدة ستة عشر يوما.