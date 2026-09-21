ترامب يسلّح "قوس النصر" الجديد بالقناصة وأسراب المسيّرات

قال الرئيس دونالد ترامب، أمس الأحد، إن "قوس النصر" المخطط لإنشائه بالقرب من جسر أرلينغتون التذكاري سيتم تحويله إلى مجمع عسكري قادر على إيواء طائرات مسيرة (درونز)، ونشر قناصة، وتخزين الذخيرة.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "بناءً على طلب ملح من الجيش الأميركي، ولأغراض تتعلق بالأمن القومي، وافقتُ على تحويل قوس النصر المهيب... إلى مجمع عسكري رفيع المستوى وقوس نصر في آنٍ واحد".

"لا مثيل له في العالم"

وأوضح ترامب أن الصرح الذي يبلغ ارتفاعه 250 قدماً سيمتلك "قدرة سريعة" على إطلاق أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة، إلى جانب تمركز قناصة على السطح وفي مناطق الساحات المحيطة به، مشيراً أيضاً إلى أن المجمع سيضم "كميات كبيرة من ذخيرة القناصة في المخازن، ولن تكون هناك أي منشأة تضاهي هذا الصرح في أي مكان في العالم".

انتقادات واعتراضات قانونية

ووفقاً لشبكة "فوكس" نيوز"، أثار المشروع، المستوحى من قوس النصر الشهير في باريس، موجة انتقادات من المهتمين بحماية التراث والمعالم التاريخية، بالإضافة إلى مشرعين ومحاربين قدامى؛ حيث يرون أنه قد يشوه ويحجب المشاهد البصرية التذكارية لنصب لنكولن ومقبرة أرلينغتون الوطنية. كما تساءل معارضون عما إذا كان المشروع بحاجة إلى تفويض وموافقة صريحة من الكونغرس بموجب القانون الفيدرالي.

مشاريع ترامب

ويعد القوس واحداً من بين مشاريع عدة يسعى ترامب لتنفيذها داخل واشنطن، حيث بدأت الإدارة العمل على إنشاء قاعة احتفالات ضخمة لتتسع لنحو 650 ضيفاً جالساً. وتُقدر تكلفتها بـ 200 مليون دولار بتمويل شخصي من ترامب وتبرعات خاصة.

وأضاف ترامب لمسات ذهبية في المكتب البيضاوي وغرفة مجلس الوزراء، وزيّن "ممشى المشاهير" بصور الرؤساء السابقين، وأضاف ممرات حجرية في حديقة الورود، بالإضافة إلى ساريتي علم بارتفاع 88 قدماً.