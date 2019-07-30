"صيف دبي" يعلن عن مفاجآت عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من دورته الحالية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع انطلاق العد التنازلي لاختتام الدورة الثانية والعشرين من مفاجآت صيف دبي، تشهد عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من المفاجآت العديد من العروض الترويجية والتجارب الترفيهية، بالإضافة إلى سحوبات على جوائز كبرى. تستمر دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي حتى 3 أغسطس، مانحةً للزوّار والمقيمين فرصة أخيرة للحصول على تخفيضات كبيرة والاستمتاع بأجمل الأوقات في مختلف مراكز التسوّق والوجهات الترفيهية.

التخفيضات الختامية

احتفاءً بموسمٍ حافل بالتخفيضات والعروض والفعّاليات الترفيهية، تشهد مفاجآت صيف دبي تخفيضات نهاية الأسبوع الأخيرة خلال الفترة من 1 وحتى 3 أغسطس، حيث يمكن للمتسوّقين الحصول على تخفيضات تصل لغاية 90 بالمئة في الآلاف من المحلات التجارية المشاركة.

وستتضمن تخفيضات نهاية الأسبوع الأخيرة مشاركة العديد من العلامات التجارية العالمية الفاخرة مثل "كلفن كلاين" و"كايت سبايد" و"فيرساتشي"، بالإضافة إلى عدد من العلامات التجارية الشهيرة مثل "تيد بيكر" و"كونفرس" و"تومي هيلفيغر". ويمكن لعشّاق مستحضرات التجميل الحصول على عطور للجسم من "انجلوت" و"ريتوالز" بأسعار متميزة جداً، أما الذين يسعون نحو تجديد ديكورات منازلهم، فهم على موعد مع عروض خاصة في "مِزون دو موند" و"كريت آند باريل" و"زارا هوم" و"شاتلز آند مور".

جوائز قيمة

هذه هي الفرصة الأخيرة للفوز بالعديد من الجوائز المميزة، منها سيارة إنفينيتي Q30 من تقديم مجموعة مراكز التسوّق في دبي، وجائزة تبلغ 100،000 درهم من سيتي سنتر ديرة، بالإضافة إلى فرصة الفوز بجوائز رائعة من "كاندي ليشوس" في دبي مول عند توقّع الوزن الصحيح للعبة الدب العملاق الموجود في منطقة غراند آتريوم.

الأنشطة الترفيهية

زوّار ابن بطوطة مول على موعد مع فرصة أخيرة للاستمتاع بالأجواء الاستوائية في أروقته، يومياً لغاية 3 أغسطس من الساعة 12 ظهراً وحتى 11 ليلاً، لا تفوّتوا الفرصة للاستمتاع بعدد من العروض مثل "الجميلة والوحش"، و"أليس في بلاد العجائب" يومي الخميس والجمعة من الساعة 5 مساءً وحتى 10 مساءً، بالإضافة إلى الفرصة للقاء شخصياتكم المحببة من هذه العروض.

استمتع بمشاهدة دبي من ارتفاع 1،500 قدم على متن طائرات "سي وينجز" المائية خلال مفاجآت صيف دبي، واحصل على تخفيض بمقدار 20 بالمئة. يتوفر هذا العرض حتى 3 أغسطس.

يقدّم الكاتب والفنان كيفن جونز سلسلة "فورتولد ناو"، والتي تشمل جلسات حوارية، وجلسات قراءة، وفعّاليات موسيقية مباشرة، ونقاشات حول فنون الحوار والنقاش والموسيقى. تنعقد هذه الجلسات كل يوم سبت في تمام الساعة 4 عصراً في السركال أفنيو، وهي متاحة للجميع مجاناً، المقاعد محدودة، لذا يتوجّب تأكيد الحضور ضروري.