إشادة

أثنى أولياء أمور على جهود إدارات المدارس الحكومية والكوادر التعليمية والإدارية في استقبال الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مشيدين بحسن التنظيم، وسلاسة الدخول، وحفاوة الترحيب بهم منذ اليوم الأول، وأشاروا إلى أن المدارس حرصت على توفير أجواء إيجابية ومحفزة، أسهمت في إدخال البهجة إلى نفوس الطلبة، وتشجيعهم على العودة إلى مقاعد الدراسة بحماسة ونشاط، وأكدوا أن حسن الاستقبال يعكس استعداد المدارس وحرصها على توفير بيئة تعليمية جاذبة ومريحة، تساعد الطلبة على الاندماج سريعاً في أجواء التعلم، متمنين استمرار هذه الجهود طوال العام الدراسي بما يعزز التحصيل والتفوق.

عروض

أبدى متعاملون سعادتهم بقيام بعض محال التجزئة بتقديم عروض وتخفيضات على السلع والمنتجات عبر مواقعها الإلكترونية، وصلت إلى 50%، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، ما أسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كثير من أولياء أمور الطلبة، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، واقترح المتعاملون توسيع نطاق هذه المبادرات، وتكرارها خلال المناسبات المختلفة على مدار العام، لما لها من أثر إيجابي في دعم المستهلكين، لاسيما العائلات.

قطع الأثاث

أعرب قرّاء عن استيائهم من قيام أشخاص بإلقاء قطع أثاث مستهلكة وكبيرة بجوار حاويات النفايات في الأحياء السكنية، في مواقع مختلفة من إمارات الدولة، ما يؤدي إلى تكدس المخلفات وتشويه المظهر العام، وناشدوا الجهات المعنية بإيجاد حلول مناسبة لهذه الظاهرة، من خلال تخصيص حاويات للمخلفات كبيرة الحجم، أو توفير خدمة للتواصل مع الشركات المختصة لنقل الأثاث المستهلك، بما يسهم في الحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري.

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