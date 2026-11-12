عروض «11-11» ترفع المنافسة بين المتاجر والمنصات الإلكترونية

عكست عروض «11-11» التي تعد واحدة من أكبر مناسبات التسوق عالمياً، تصاعد المنافسة بين منصات التجارة الإلكترونية ومتاجر التجزئة التقليدية في أسواق دبي، مع طرح تخفيضات تراوح بين 20 و60%، إلى جانب باقات ترويجية تتضمن هدايا إضافية عند شراء منتجات متنوعة.

وشهدت العروض، التي انطلقت منذ أول من أمس وتستمر في عدد من المتاجر والمنصات حتى منتصف الشهر الجاري، تنوعاً في أساليب استقطاب المستهلكين وزيادة المبيعات، ففي حين تراهن منصات التجارة الإلكترونية على تقديم تخفيضات إضافية وخيارات أوسع لتقسيط المشتريات، واسترداد نقدي بنسب تصل حتى 20%، تركز المتاجر التقليدية على زيادة نسب التنزيلات والاستفادة من وجودها في مراكز التسوق، بما يتيح للمستهلكين معاينة المنتجات وتجربتها قبل الشراء، فضلاً عن الاستفادة من برامج الولاء والمكافآت.

وأكد مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة، لـ«الإمارات اليوم»، أن المنافسة بين قنوات التسوق المختلفة أسهمت في تنشيط حركة المبيعات في أسواق دبي، مستفيدة من تنوع العروض وتزامنها مع النشاط السياحي الذي تشهده الإمارة.

وقال مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل متاجر التجزئة، ديليب فيشال، إن عروض «11-11» أسهمت في إنعاش مبيعات قطاع التجزئة في دبي بصورة لافتة، مشيراً إلى أن عدداً من المتاجر يواصل تقديم تخفيضاته حتى منتصف الشهر الجاري، تزامناً مع الرواج السياحي الذي تشهده الأسواق.

وأضاف أن العديد من المتاجر تشارك في هذه المناسبة من خلال طرح تخفيضات ترويجية، حتى وإن لم تعلن صراحة ارتباطها بعروض «11-11»، في حين تحرص منصات التجارة الإلكترونية على إبراز اسم المناسبة ضمن حملاتها التسويقية، نظراً إلى شهرتها العالمية باعتبارها إحدى أبرز محطات التسوق عبر الإنترنت، وأوضح أن المنافسة لم تعد مقتصرة على المنصات الإلكترونية، بل امتدت بقوة إلى المتاجر التقليدية التي تسعى إلى تعزيز حضورها واستقطاب مزيد من المتسوقين.

من جانبه، قال مسؤول المبيعات في أحد متاجر الملابس والأحذية، نايثن بايجو، إن المتاجر طرحت تخفيضات تزامناً مع مناسبة «11-11» التي اكتسبت شهرة عالمية باعتبارها إحدى أبرز فعاليات التسوق، بعدما ارتبطت في بعض مناطق العالم بـ«يوم العزاب»، قبل أن تتحول إلى مناسبة تجارية واسعة الانتشار في مختلف الأسواق، ومنها الأسواق العربية.

وأشار إلى أن المنافسة بين المتاجر التقليدية والمنصات الإلكترونية تصب في النهاية في مصلحة المستهلك، من خلال إتاحة خيارات متنوعة من التخفيضات والمزايا الترويجية، بما يمنحه فرصاً أكبر للمقارنة واختيار العروض الأنسب.

وأضاف أن المتاجر التقليدية تراهن على وجودها في مراكز التسوق وسهولة وصول المستهلكين إليها، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتجربة المنتجات، خصوصاً الملابس والأحذية والحقائب، قبل اتخاذ قرار الشراء. كما تستفيد من التخفيضات الموسعة وبرامج الولاء التي تمنح المتسوقين نقاطاً ومكافآت إضافية.

بدوره، قال مدير التطوير في إحدى منصات التجارة الإلكترونية، فيليب باتريك، إن عروض «11-11» تبرز بصورة أكبر عبر المنصات الرقمية مقارنة بالعروض المصاحبة لها في المتاجر التقليدية، إلا أن اتساع نطاق المنافسة بين الطرفين أسهم في تنشيط المبيعات في قطاع التجزئة.

وأضاف أن تنوع المزايا التنافسية لكل قناة تسوق يمنح المستهلكين خيارات متعددة. ففي الوقت الذي توفر فيه المتاجر تجربة الشراء المباشر ومعاينة المنتجات، تتيح المنصات الإلكترونية تخفيضات إضافية قد تتجاوز نسبتها ما تقدمه المتاجر، لاسيما عند استخدام بطاقات ائتمانية محددة، إلى جانب توفير باقات متنوعة لتقسيط المشتريات، ما يعزز قدرتها على استقطاب المتسوقين خلال فترة العروض.