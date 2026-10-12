القرية العالمية جاهزة لفتح الأبواب: ضيوف اليوم الأول على موعد مع لحظات لا تنسى

تستقبل القرية العالمية، أحد أهمّ المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة ضيوفها مجدداً بعد يومين، مع انطلاق موسمها الـ31 الذي يجمع ثقافات العالم ومأكولاته المتنوعة، وتجارب التسوق والعروض الترفيهية العالمية. ويتجدد معها شغف الاكتشاف في موسم حافل بالتشويق والتجارب التي لا تُنسى. وتفتح الوجهة أبوابها بعد غد (الأربعاء)، ليكونوا ضيوف يوم الافتتاح أول من يعيشون ما يقدمه الموسم الجديد.

وتنطلق احتفالات ليلة الافتتاح في تمام الساعة السادسة مساء، وسط مفاجآت مشوّقة أعدّتها القرية العالمية خصيصاً لهذه المناسبة، لتفاجئ ضيوفها بليلة لا تُنسى، تزدان بلحظات مميزة تستحق أن توثّق.

وتشهد الاحتفالات تناثر قصاصات الورق الملوّنة في مشهدها الشهير عند بوابة العالم، ومسيرة العالم التي تجسّد تنوّع الثقافات في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب فقرات أخرى حافلة بالتشويق. وتسري أجواء الحماس منذ لحظة فتح الأبواب، مع فرص عديدة لالتقاط صور تذكارية تؤرّخ لانطلاقة مميزة للموسم الجديد.

وتستقبل القرية العالمية ضيوفها بعد يوم الافتتاح من الرابعة عصراً حتى منتصف الليل من الأحد إلى الأربعاء، وتمتد ساعات عملها حتى الواحدة بعد منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والسبت والعطلات الرسمية، لتمنحهم وقتاً أطول للاستمتاع بتجاربها طوال الموسم.