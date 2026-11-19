عروض ترفيهية وألعاب وأنشطة رياضية ومسابقات ومفاجآت تنتظركم في مجمع دبي للعلوم يوم 21 نوفمبر، مع تخصيص عائدات بيع التذاكر بالكامل للأعمال الخيرية دعماً للأطفال المصابين بالسكري.

صباح مع العائلة والأصدقاء، وفرصة لصنع الفرق، وإمكانية العودة إلى المنزل بسيارة جيتور داشينج؛ أسباب عديدة تدعوكم للانضمام إلى فعالية «معاً نمشي» 2026 في مجمع دبي للعلوم يوم السبت، 21 نوفمبر.

تقام الفعالية من السابعة حتى الثانية عشرة صباحاً، وينطلق المشي في الثامنة صباحاً، لتجمع بين المشي المجتمعي وصباح حافل بالترفيه والأنشطة. سواء كنتم برفقة أطفالكم، أو تلتقون بأصدقائكم، أو تشاركون مع زملائكم، فهناك الكثير للاستمتاع به إلى جانب المشي.

صباح حافل بالأنشطة والتجارب

استعدوا للعروض الحية والفقرات الفنية والألعاب الكرنفالية والأنشطة الرياضية والمسابقات والجوائز والمفاجآت طوال الصباح.

وتشمل أبرز أنشطة هذا العام تجربة ريال مدريد ورلد، إلى جانب الأنشطة الرياضية من كلوب 15 وتشامبس، لتمنح المشاركين مزيداً من الفرص للحركة والتفاعل والاستمتاع معاً.

الدعوة بسيطة: اصطحبوا عائلاتكم وأصدقاءكم، وانضموا إلى المشي، واستمتعوا بكل ما يحمله هذا الصباح.

تعالوا مشياً… وقد تعودون بسيارة!

وهناك سبب إضافي للحجز: كل تذكرة يتم شراؤها تمنح حاملها فرصة دخول السحب للفوز بسيارة جيتور داشينج.

إنها فرصة لإضافة لحظة استثنائية إلى صباح مميز. ويشترط حضور حامل التذكرة شخصياً إلى الفعالية للتأهل للفوز. تُطبق الشروط والأحكام.

لكل تذكرة أثر

في صميم «معاً نمشي» هدف إنساني يتمثل في دعم الأطفال المصابين بالسكري، مع تخصيص عائدات بيع التذاكر بالكامل لجمعية دبي الخيرية.

وهذا ما يجعل المشاركة أكثر من مجرد تجربة ترفيهية؛ فكل تذكرة تسهم في دعم هدف إنساني، وتجمع مختلف مجتمعات دبي من خلال الحركة والتجارب المشتركة والعطاء.

احجزوا لصباح يجمعكم

تتوفر التذاكر بسعر 60 درهماً للبالغين و30 درهماً للأطفال.

ومع العروض الترفيهية والأنشطة والمسابقات وسحب جيتور داشينج، تمنحكم «معاً نمشي» أسباباً عديدة لجمع الأهل والأصدقاء.

احجزوا تذاكركم على بلاتينوم ليست، وانضموا إلى صباح يجمع المتعة والأثر الإيجابي.

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