«دبي للمجوهرات» تطلق حملة للفوز بكيلوغرام من الذهب

أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات إطلاق حملة «فرصتك للفوز بالذهب» (Diwali Gold Rush)، تزامناً مع «احتفالات ديوالي»، لتتيح للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز يبلغ مجموعها كيلوغراماً من الذهب، إلى جانب الاستفادة من عروض ترويجية على مجموعة متنوعة من المجوهرات، وتستمر الحملة من 24 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2026، بمشاركة 180 منفذاً في دبي.

وتتيح الحملة للمتسوقين الذين ينفقون 1500 درهم أو أكثر على المجوهرات لدى المنافذ المشاركة، الدخول في السحب، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المخصص للحملة، ويحصل المشاركون على فرصة واحدة في السحب مقابل كل 1500 درهم يتم إنفاقها، فيما تتوزع الجوائز على سحبين، مع مضاعفة فرص الفوز للمشتريات التي تتم قبل مناسبة «دان تيراس»، المرتبطة تقليدياً بشراء الذهب خلال احتفالات ديوالي.

وتشمل الجوائز خمسة فائزين في سحب «دان تيراس»، يحصل كل منهم على 100 غرام من الذهب، للمشتريات المنفذة خلال الفترة من 24 أكتوبر إلى السادس من نوفمبر 2026، أما السحب الكبير فيُخصص لفائز واحد يحصل على نصف كيلوغرام من الذهب، وتدخل فيه المشتريات المنفذة طوال فترة الحملة من 24 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2026، على أن يُجرى السحب في اليوم الأخير من الحملة.

وأكدت «دبي للمجوهرات» أن «دبي رسخت مكانتها وجهةً مفضلة للعائلات الهندية الراغبة في شراء الذهب، مستفيدةً من تنافسية الأسعار وتنوع التصاميم ومعايير الجودة المعتمدة في الإمارة».

وإلى جانب السحوبات، تتضمن الحملة عروضاً لدى المنافذ المشاركة، تشمل خصومات على رسوم المصنعية تراوح بين 25% و50% على مشغولات ذهبية مختارة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، توحيد عبدالله: «يمثل (ديوالي) إحدى أهم المناسبات السنوية لشراء الذهب، وقد رسخت دبي مكانتها وجهةً موثوقة للعائلات التي تتطلع إلى اقتناء المجوهرات بثقة، وتوفر الإمارة مزايا تنافسية تشمل أسعار الذهب، التي تقل بنسبة تصل إلى 13% مقارنة بالهند، ورسوم المصنعية التنافسية، وإمكانية استرداد السياح للضرائب وفقاً للشروط المعمول بها، فضلاً عن تنوع التصاميم والالتزام بمعايير الجودة».

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة التسويقية في مجموعة دبي للمجوهرات، ليلى سهيل: «يمثل (ديوالي) مناسبة للاحتفال والازدهار وتبادل الهدايا، وتحرص مجموعة دبي للمجوهرات على توحيد جهود قطاع المجوهرات لتقديم عروض تمنح المستهلكين قيمة أكبر وخيارات أوسع خلال هذا الموسم. وتتيح الحملة للمتسوقين الاستفادة من العروض المتاحة والتعرف إلى تنوع المجوهرات في دبي في ظل ما تتمتع به الإمارة من أسعار تنافسية ومعايير موثوقة للجودة وتشكيلات تلبي مختلف الأذواق».