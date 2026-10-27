مغامرات وأجواء رعب ومرح تمتد من «موشنجيت دبي» حتى قلب الغابة المطيرة

أعلنت دبي القابضة للترفيه أن وجهاتها الشهيرة ستستضيف تجارب مميزة خلال موسم الهالوين، لترسم الابتسامة على وجوه زوارها من الصغار والكبار، وستتنوع التجارب ضمن موسم Truly Amazing السنوي، من ليالي الرعب ومواكب موسم الهالوين إلى المغامرات البيئية وجولات جمع الحلوى، مروراً بلقاءات غير متوقعة تفاجئ الضيوف في وجهات دبي القابضة للترفيه حتى 31 الجاري.

وفي «موشنجيت دبي» ستشتعل أجواء الرعب والتشويق في «ليالي الرعب 9»، مع شخصيات شريرة وأسماء شهيرة من عالم أفلام الرعب ومفاجآت تباغت الضيوف في أرجاء المتنزه.

وفي عالم ريفرلاند، ستطغى أجواء موسم الهالوين على شوارع الوجهة، مع وحوش تجوب المكان وعروض الشوارع ولقاءات مفاجئة عند كل منعطف.

وستصل أجواء الهالوين إلى قلب الغابة المطيرة في ذا جرين بلانيت دبي، لتضفي الزينة لمسات مخيفة ومرحة، وتنطلق مغامرات المستكشفين الصغار مع «المغامرة البيئية» في أرجاء القبة الحيوية، وستخوض العائلات، برفقة فريق حماة البيئة في الوجهة، تجربة تفاعلية بتقنية الواقع المعزّز، تبحث خلالها عن رموز الاستجابة السريعة (QR) المخبأة وتمسحها على امتداد طبقات القبة الحيوية الأربع. ويتتبّع الصغار الأدلة ويحلّون الألغاز ويختبرون حواسهم، مع التعرّف على كائنات الغابة المدهشة من حيوانات الميركات الفضولية، وطيور الطوقان زاهية الألوان إلى الليمور «كندريك»، وقرود التامارين قطنية الرأس.