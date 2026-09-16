متاجر و«منصات» تطرح تخفيضات على إصدارات «آيفون» السابقة

طرحت منصات للتجارة الإلكترونية ومنافذ لتجارة التجزئة، أخيراً، تخفيضات سعرية على عدد من إصدارات هواتف «آيفون» السابقة، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد طرح الإصدارات الجديدة المرتقبة من هاتفي «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس» في أسواق الدولة، والمقرر الجمعة المقبل 18 سبتمبر.

ورصدت جولة لـ«الإمارات اليوم» في عدد من منافذ تجارة التجزئة عروضاً سعرية على إصدارات سابقة من هواتف «آيفون»، راوحت نسبة التخفيضات فيها بين 10.6 و19%، وشملت بصورة رئيسة إصدارات «آيفون 16» و«آيفون 17» بمختلف فئات ومواصفات الطرازين.

وتضمنت أبرز العروض بيع هاتف «آيفون 16» بسعة تخزين تبلغ 128 غيغابايت بسعر 2751 درهماً، مقارنة بسعر سابق بلغ 3399 درهماً.

كما شملت التخفيضات عرض هاتف «آيفون 16 برو ماكس» بسعة تخزين 256 غيغابايت بسعر 4179 درهماً، بدلاً من سعره السابق البالغ 5099 درهماً، فيما تم طرح هاتف «آيفون 17 برو» بسعة تخزين 256 غيغابايت بسعر 4199 درهماً، مقارنة بسعر سابق بلغ 4699 درهماً.

واعتبر مستهلكون أن التخفيضات المطروحة تمثل أحد المظاهر الإيجابية في الأسواق، كونها تتيح للراغبين في شراء تلك الأجهزة فرصة الحصول عليها بأسعار منخفضة، فيما اعتبر مسؤولون في تجارة التجزئة، بأن طرح العروض يرجع ارتفاع حدة المنافسة في الأسواق، ورغبة المتاجر في زيادة حصصها من المبيعات، وتصريف المخزون المتوافر لديها من الأجهزة القديمة.

وتفصيلاً، قال المستهلك خالد عامر، إن التخفيضات التي تطرحها المنصات والمتاجر على الإصدارات السابقة من هواتف «آيفون» تتيح للمستهلكين إمكانية الاختيار بين إصدارات مختلفة من تلك الهواتف، مشيراً إلى أن العديد من المستهلكين يتطلعون إلى شراء هذه الأجهزة بأسعار منخفضة، خصوصاً في ظل وجود فروق سعرية بين الإصدارات الجديدة والسابقة.

من جهته، قال المستهلك حسن باهر، إن عدداً كبيراً من المستهلكين يفضلون شراء الإصدارات السابقة من هواتف «آيفون» في حال طرحها بأسعار منخفضة، موضحاً أن هذا الأمر يتكرر عادة بالتزامن مع طرح الإصدارات الجديدة في الأسواق، حيث تسعى المتاجر إلى تقديم عروض سعرية على الموديلات السابقة لجذب المشترين، وتشجيعهم على اتخاذ قرار الشراء.

واعتبرت المستهلكة نادين عماد، أن التخفيضات تعد من المظاهر الإيجابية التي تمنح المستهلكين فرصة شراء هواتف «آيفون» بأسعار جيدة، لافتة إلى أن بعض المستهلكين يضعون السعر في مقدمة العوامل التي تحدد قراراتهم الشرائية عند الرغبة في شراء هذه المنتجات، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار قد يشجعهم على شراء الإصدارات السابقة بدلاً من انتظار الإصدارات الأحدث.

بدوره، قال مسؤول المبيعات في أحد متاجر الإلكترونيات، فيكاس نيليش، إن طرح متاجر تجزئة تنزيلات سعرية على هواتف «آيفون» السابقة، بالتزامن مع قرب طرح الإصدارات الجديدة، يعود بشكل أساسي إلى تنامي حدة المنافسة في الأسواق، ورغبة المتاجر في زيادة وتنشيط حصصها من المبيعات.

وأضاف أن المنافسة بين المتاجر والمنصات تدفع الشركات إلى تقديم عروض وتخفيضات سعرية على الإصدارات السابقة، بهدف استقطاب المستهلكين وتحفيزهم على الشراء، خصوصاً مع اقتراب طرح الموديلات الجديدة.

واتفق مسؤول المبيعات في أحد متاجر الإلكترونيات، محمد شاهد، على أن طرح تخفيضات على هواتف «آيفون» من الإصدارات السابقة يتيح للمتاجر استقطاب المزيد من المستهلكين لشراء هذه المنتجات، بما يسهم في زيادة مبيعاتها وتصريف المخزون المتوافر لديها.

وأشار إلى أن بعض المستهلكين يرون أن شراء الإصدارات السابقة خلال فترة التخفيضات يمثل فرصة أفضل من الانتظار إلى حين طرح الإصدارات الحديثة، خصوصاً بالنسبة إلى المستهلكين الذين لا يشترطون امتلاك أحدث إصدار من الهاتف، ويعطون أهمية أكبر للسعر مقابل الحصول على جهاز بمواصفات مناسبة.

من جانبه، قال مسؤول المبيعات في إحدى شركات تجارة التجزئة، ديليب فيشال، إن الأسواق المحلية تشهد حالياً مظاهر تنافسية لافتة بين المتاجر والمنصات، من خلال طرح تنزيلات بنسب سعرية متفاوتة على إصدارات مختلفة سابقة من هواتف «آيفون».

وأوضح أن هذه العروض تأتي بالتزامن مع الاستعدادات لطرح هواتف «آيفون» الجديدة المرتقبة في أسواق الدولة، ومنها إصدارات «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس»، والمقرر طرحها في الأسواق الجمعة المقبل الموافق 18 سبتمبر.

. مستهلكون: التخفيضات تتيح فرصة الشراء بأسعار أقل.. ومسؤولو تجزئة يرجعونها إلى المنافسة وتصريف المخزون.