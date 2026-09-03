«العودة إلى المدارس» يحفز وكالات سيارات على طرح عروض.. و«السداد» في 2027

طرحت وكالات سيارات في الدولة، خلال الفترة الأخيرة، عروضاً متنوعة بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس، شملت طرزاً مختلفة من السيارات الجديدة، إلى جانب سيارات مستعملة معتمدة من الوكالات.

ورصدت «الإمارات اليوم» مجموعة عروض طرحتها وكالات تحت مسميات مختلفة، من بينها «عروض العودة إلى المدارس»، و«عروض العام الدراسي الجديد»، وشملت سيارات من علامات تجارية أميركية وصينية ويابانية.

وتضمنت العروض مزايا متعددة، من بينها التأمين والتسجيل المجانيان، وخيارات شراء تتيح تأجيل سداد أقساط التمويل إلى العام المقبل، أو تأجيل سداد الدفعة المقدمة لفترات تصل إلى ستة أشهر، أو تخفيضات سعرية، فضلاً عن فترات ضمان وكفالة ممددة، وعقود لخدمات صيانة مجانية.

وركز عدد كبير من العروض على السيارات العائلية كبيرة الحجم، خصوصاً من فئة «الكروس أوفر»، إلى جانب طرز مزودة بسبعة مقاعد، مع إبراز بعض الوكالات ملاءمة هذه السيارات لاحتياجات الأسر، لاسيما في عمليات التنقل اليومية من وإلى المدارس.

وقال مستهلكون إن العروض الحالية توفر خيارات وفرصاً متنوعة للشراء، في ظل تعدد المزايا والحوافز المقدمة، معتبرين أنها أكثر تنوعاً مقارنة بعدد من العروض التي طرحت خلال موسمَي الصيف ورمضان، مشيرين إلى أهمية توسع نطاق هذه العروض لتشمل مزيداً من الوكالات.

من جانبهم، أفاد مختصون في قطاع تجارة وتوريد السيارات، بأن العروض المطروحة حالياً تأتي في ظل ارتفاع مستويات المنافسة في السوق، وتوجه وكالات لتنشيط المبيعات وزيادة حصصها السوقية.

وتفصيلاً، قال المستهلك محمد عمار إن طرح وكالات سيارات عروضاً تتزامن مع موسم العودة إلى المدارس، وبامتيازات أكثر تنوعاً مقارنة بالعديد من العروض السابقة سواء خلال موسم الصيف أو شهر رمضان، يمثل أحد المظاهر الإيجابية في الأسواق، حيث يوفر للمستهلكين خيارات وفرصاً متعددة للشراء خلال الفترة الحالية.

واتفق المستهلك تامر حسن على أن عروض وكالات السيارات التي تحمل شعار «العودة إلى المدارس» تعد مفيدة للمستهلكين، إلا أنه اعتبر أنها ستكون أكثر فائدة مع التركيز بصورة أكبر على خيارات التخفيضات السعرية، بما يمنح المستهلكين خصومات متنوعة على أسعار «طرز» من السيارات.

وقال إن العروض الحالية تتسم بالتنوع، ولا تقتصر على السيارات الجديدة، بل تشمل أيضاً مركبات مستعملة معروضة من جانب وكالات، الأمر الذي يوسع نطاق الخيارات المتاحة أمام الأسر الراغبة في شراء سيارة خلال هذه الفترة.

وأكد المستهلك ماجد ناصر أن عروض وكالات سيارات خلال موسم العودة إلى المدارس تعد من المظاهر الإيجابية في السوق، إلا أن استفادة المستهلكين منها يمكن أن تتعزز مع زيادة عدد الوكالات المشاركة في هذه الحملات والمبادرات، بما يسهم في رفع مستوى تنوع العروض المتاحة.

وأشار إلى أن العروض الحالية تتميز بتنوع أكبر مقارنة بالعديد من الحملات التي طرحتها بعض الوكالات خلال موسم الصيف، لاسيما مع توافر مزايا إضافية، من بينها التأمين المجاني، وتأجيل سداد الأقساط، وخيارات التمويل بفائدة صفرية عند شراء السيارات.

من جهته، قال مستشار المبيعات في إحدى وكالات السيارات، محمد صلاح، إن طرح العروض المتنوعة بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس يأتي في إطار توجه العديد من الوكالات إلى تعزيز مستويات التنافسية، وتنشيط مبيعاتها، وزيادة حصصها السوقية، مستفيدة من توجه شريحة من المستهلكين إلى شراء السيارات خلال هذه الفترة.

وأوضح أن هذه العروض تستهدف كذلك دعم المبيعات، وتصريف مخزون السيارات الحالي، تمهيداً لاستقبال الطرز والموديلات الجديدة، التي بدأت العديد من الوكالات في طرحها تدريجياً خلال الفترة الأخيرة.

وبيّن أن اختلاف وتنوع العروض المطروحة من وكالة إلى أخرى، يرتبط بالسياسات والاستراتيجيات التسويقية التي تعتمدها كل شركة، سواء من حيث الخصومات السعرية أو المزايا التمويلية والخدمات الإضافية.

بدوره، قال مدير المبيعات لعلامة «جي إي سي» في شركة «قرقاش للسيارات»، خالد العسل، إن تنامي العروض المطروحة في أسواق السيارات خلال الفترة الأخيرة يأتي بصورة رئيسة نتيجة ارتفاع مستويات التنافسية في السوق، لاسيما مع الزيادة المستمرة في أعداد الطرز والعلامات التجارية المتاحة أمام المستهلكين.

وأشار إلى أن زيادة المنافسة تدفع الشركات إلى تبني استراتيجيات تسويقية أكثر تنوعاً بهدف تعزيز مبيعاتها وزيادة حصصها السوقية، من خلال تقديم عروض ومزايا تلبي احتياجات المستهلكين، وتدعم قرارات الشراء.

واعتبر المدير العام الأول لعلامة «شكودا الإمارات» والمدير العام لشركة «إنتر إيميريتس موتورز»، هشام الصحن، أن العروض الترويجية في سوق السيارات تسهم في تعزيز مستويات التنافسية، وتنعكس بصورة إيجابية على المستهلكين من خلال زيادة وتنوع الخيارات المتاحة أمامهم.

وقال إن هذه الحملات الترويجية لا تقتصر آثارها على دعم المستهلك، وإنما تسهم أيضاً في تعزيز مبيعات الطرز الحالية، إلى جانب مساعدة الوكالات على الاستعداد لاستقبال موديلات السيارات الجديدة التي يجري طرحها تدريجياً في الأسواق.

. مستهلكون أكدوا أن العروض توفر خيارات مختلفة.. ووكالات: تنشّط المبيعات وتزيد المنافسة.