60 ألف زائر يختبرون تجارب «عالم مدهش 2026»

استقطب «عالم مدهش 2026» نحو 60 ألف زائر خلال دورته الـ27، التي اختتمت فعالياتها أخيراً في مركز دبي التجاري العالمي، مقدماً للعائلات والأطفال برنامجاً متنوعاً من الألعاب والعروض الحية والورش والتجارب التفاعلية، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي.

وشهدت دورة هذا العام توسعاً في حجم البرنامج، مع تقديم 157 لعبة وفعالية ترفيهية، مقارنة بـ112 لعبة وفعالية في دورة 2025، بزيادة تقارب 40%، إلى جانب تنظيم 465 عرضاً وورشة وفعالية تفاعلية، بمشاركة 28 جهة حكومية وخاصة، و20 وجهة لتناول الطعام، و50 منصة ضمن «سوق رواد الأعمال الصغار».

ونظمت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات «عالم مدهش» بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في دورة ركزت على الجمع بين الترفيه والتعلم والاستكشاف، إلى جانب توفير مساحات للأطفال لاختبار مهاراتهم الإبداعية والعملية.

وكان من أبرز محطات الموسم التعاون الأول في مجال الرسوم المتحركة بين «مدهش» و«دانا» وشخصية «بيبي شارك» العالمية، الذي امتد من الشاشة إلى عروض حية ولقاءات يومية مع الشخصيات خلال شهر يوليو.

واستضاف مسرح «عالم مدهش» ثلاثة عروض مسرحية تفاعلية هي «الصندوق العجيب»، و«سحر التعلم»، و«أكاديمية الخيال»، إلى جانب عروض أخرى شملت «عالم الديناصورات»، و«مختبر الروبوتات»، و«كوكب الطيران»، و«مستكشفو القراصنة»، مقدمة للأطفال تجارب تجمع بين الحركة والموسيقى والمؤثرات البصرية والمشاركة المباشرة.

وفي الجانب التعليمي، شاركت 17 جهة حكومية و11 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص في برنامج تناول موضوعات من بينها السلامة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والصحة، والإسعافات الأولية، والسلامة من الحرائق، والقراءة والتوعية الاستهلاكية.

وشملت هذه المشاركات ورشة «أبطال الإنترنت من غوغل»، التي تناولت الاستخدام الآمن للعالم الرقمي، وتجربة «روبوتات الذكاء الاصطناعي - ابنِ وبرمج وابتكر»، التي أتاحت للأطفال تصميم روبوتاتهم وبرمجتها، إلى جانب أنشطة حول السلامة من الحرائق والإسعافات الأولية قدمتها الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وسجل «سوق رواد الأعمال الصغار» مشاركة نحو 110 من رواد الأعمال الصغار، عبر 50 منصة أتاحت لهم عرض أفكارهم ومنتجاتهم أمام زوار «عالم مدهش»، وخوض تجربة عملية في التعامل مع العملاء وتقديم المنتجات وتحويل الأفكار إلى مشاريع.

وقالت نائب رئيس إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة سهيلة غباش: «يعد عالم مدهش جزءاً مهماً من تجربة العائلات خلال مفاجآت صيف دبي، ونحرص كل عام على تقديم خيارات متنوعة تجعل هذه التجربة أكثر تجدداً وقيمة للعائلات والأطفال. وأردنا هذا العام توفير المزيد من الفرص لتمكينهم من المشاركة والتعلم والتعبير عن أفكارهم، وألا تقتصر تجربة الزائرين الصغار على الترفيه فقط. وكان سوق (رواد الأعمال الصغار) مثالاً واضحاً على ذلك، حيث أتاح لرواد الأعمال الصغار منصة حقيقية لتعزيز الثقة بالنفس، والتفاعل مع العملاء، وخوض تجربة تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس».

وعلى مستوى خيارات الطعام، ارتفع عدد المطاعم والوجهات المشاركة إلى 20 وجهة، مقارنة بـ12 وجهة في عام 2025، ما وفر للعائلات خيارات أوسع لتناول الطعام خلال زيارتها.

واختتم «عالم مدهش» دورته الـ27 بعد موسم شهد توسعاً في عدد الألعاب والفعاليات، وزيادة في خيارات الطعام، إلى جانب برنامج تعليمي وتفاعلي وشراكات جديدة، فيما يستعد للعودة مجدداً العام المقبل ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي.

. 157 لعبة وفعالية ترفيهية.

. 465 عرضاً وورشة.

. 28 جهة حكومية وخاصة.

. 20 وجهة لتناول الطعام.