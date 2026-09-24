متاجر ذهب تتوسع بعروض «صفر مصنعية»

قال مستهلكون إن عدداً من متاجر الذهب توسعت خلال الفترة الأخيرة في طرح عروض بيع المشغولات الذهبية دون احتساب رسوم المصنعية، أو ما يعرف بعروض «صفر مصنعية».

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن هذه العروض لم تعد تقتصر على المشغولات الذهبية المستعملة كما كان الحال في فترات سابقة، وإنما امتدت لتشمل مشغولات جديدة بتصاميم وطرز مختلفة، مشيرين إلى أن هذه العروض تعد من المظاهر الإيجابية المحفزة على الشراء.

من جهتهم، أرجع مختصون في تجارة الذهب والمجوهرات انتشار تلك النوعية من العروض بشكل موسع إلى زيادة المنافسة والتوجه لزيادة المبيعات، لاسيما أنها تعد من الأكثر جذباً لشرائح مختلفة من المستهلكين الذين يبحثون عن الشراء بأسعار مناسبة.

وتفصيلاً، قال المستهلك حسن راشد، إنه لاحظ توسع عدد من محال الذهب في تقديم عروض لبيع المشغولات دون مصنعية، موضحاً أن هذه العروض لم تعد تقتصر فقط على المشغولات المستعملة، كما كان يحدث في فترات سابقة، وإنما أصبحت تشمل أيضاً المشغولات الجديدة ذات الطرز والتصاميم المختلفة.

وأفاد المستهلك أمين عبدالغني، بأن عروض البيع التي ترفع شعار «صفر مصنعية» على المشغولات الذهبية أصبحت أكثر انتشاراً بين المتاجر المختلفة خلال الفترة الأخيرة، معتبراً أن هذا التوجه يمثل أحد المظاهر الإيجابية التي تشجع المستهلكين على الشراء، خصوصاً مع توسع نطاق العروض لتشمل المشغولات الجديدة والمستعملة، بعد أن كانت تتركز في السابق على المشغولات المستعملة فقط.

بدورها، قالت المستهلكة منال محمود، إن انتشار عروض المصنعية الصفرية على المشغولات الذهبية دفعها وأسرتها إلى البحث عن المتاجر والمنافذ التي تتيح هذه العروض والاستفادة منها عند شراء الهدايا المختلفة من المشغولات الذهبية.

وأوضحت أن أهمية هذه العروض بالنسبة للمستهلكين تتمثل في إتاحة فرصة الشراء دون الدخول في مشكلات احتساب رسوم المصنعية أو التفاوض بشأن قيمتها، حيث يكون بإمكان المستهلك شراء المشغولات وفق سعر الذهب فقط، وهو ما يمنح المتعاملين وضوحاً أكبر بشأن كلفة عملية الشراء، بحسب قولها.

من جانبه، قال تاجر الذهب، أيتين راجو، إن العديد من المتاجر بدأت خلال الفترة الأخيرة التوجه نحو طرح عروض لبيع المشغولات الذهبية دون مصنعية في ظل ارتفاع حدة المنافسة في الأسواق ورغبة المتاجر في زيادة حصصها من المبيعات السوقية.

ولفت إلى أن اتجاه المتاجر إلى التوسع في طرح هذه العروض على المشغولات الجديدة، وليس المشغولات المستعملة فقط، يأتي في ضوء كون عروض «صفر مصنعية» من بين العروض الأكثر جذباً واستقطاباً لفئات مختلفة من المستهلكين.

وأضاف راجو أن المتاجر تحقق مبيعات جيدة من خلال هذه العروض، كما تستفيد من الفروق بين أسعار شراء المنتجات في السابق وأسعار بيعها وفق الأسعار المحلية الحالية، إلى جانب اعتماد بعض المتاجر على اختيار عدد من قطع المشغولات وطرحها دون مصنعية، فيما يتم عرض قطع أخرى بمصنعية مخفضة.

وذكر تاجر الذهب، أشوين ماهيش، أن طرح عروض المصنعية الصفرية على المشغولات الذهبية يرتبط بالسياسات التسويقية المختلفة التي تعتمدها المتاجر، إلى جانب اختلاف استراتيجيات البيع وهوامش الربحية من متجر إلى آخر.

وقال إن بعض تلك العروض تكون على موديلات سابقة، لكنها جديدة، حيث يكون من الأفضل للمتاجر بيعها بدلاً من إعادة صهرها مرة أخرى.

وأكد تاجر الذهب ريكي داهناك، أن عروض البيع دون مصنعية، أو ما يطلق عليها عروض «المصنعية الصفرية»، والتي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بين عدد من المتاجر، توفر مجموعة من الفوائد للمستهلكين، في مقدمتها إمكانية شراء المشغولات الذهبية دون تحمل أعباء رسوم المصنعية.

وأشار إلى أن هذه العروض توفر في الوقت نفسه فوائد للمتاجر التي تطرحها، من خلال المساهمة في تحقيق مبيعات أعلى وأرباح أكبر عبر زيادة المبيعات، سواء بالنسبة إلى المشغولات المستعملة أو المشغولات الجديدة التي يتم طرحها ضمن العروض، بما يتيح للمتاجر تصريف كميات كبيرة من المشغولات المتوافرة لديها.

وأوضح داهناك أن المتاجر تستطيع تحقيق هوامش ربحية مناسبة من عروض «المصنعية الصفرية»، سواء من خلال تصريف المنتجات المتوافرة لديها بدلاً من اللجوء إلى إعادة صهر الموديلات التي تعود إلى مواسم سابقة، ومن ثم استخدام الذهب في شراء أو إنتاج موديلات حديثة، أو من خلال الاستفادة من الفارق بين أسعار الشراء وأسعار البيع.

وأضاف أن بعض المتاجر تستفيد كذلك من احتساب أسعار المنتجات بصورة كاملة، بما يشمل الفصوص والأحجار الموجودة في المشغولات، الأمر الذي يتيح لها تحقيق عوائد من عمليات البيع حتى مع تقديم عروض تتضمن إلغاء رسوم المصنعية أو تخفيضها، بحسب طبيعة القطع وسياسة التسعير المعتمدة لدى كل متجر.

تجار:

. «عروض المصنعية» ترتبط بالسياسات التسويقية التي تعتمدها المتاجر، إلى جانب اختلاف استراتيجيات البيع وهوامش الربحية من متجر إلى آخر.

. من الأكثر جذباً لشرائح مختلفة من المستهلكين الذين يبحثون عن الشراء بأسعار مناسبة.