متاجر تتنافس على بيع سبائك الذهب دون رسوم

شهدت أسواق الذهب المحلية خلال الفترة الأخيرة منافسة متزايدة بين متاجر الذهب والمجوهرات، مع طرح عروض لبيع السبائك الذهبية دون رسوم، إلى جانب تخفيضات على رسوم السبائك والمشغولات الذهبية.

وأفاد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن هذه العروض تأتي في إطار المنافسة بين المتاجر، ومحاولة الاستفادة من زيادة الإقبال على شراء السبائك خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع تراجع الأسعار.

وأوضحوا أن العروض تستهدف تنشيط المبيعات وزيادة الحصص السوقية، بما يحقق فوائد للمتعاملين والتجار على حد سواء.

وأشاروا إلى أن الأسواق تشهد إقبالاً على شراء السبائك بمختلف الفئات والأوزان، بدعم تراجع الأسعار وتوقعات بارتفاعها بمعدلات أكبر قبل نهاية العام الجاري.

في سياق متصل، عاودت أسعار الذهب التراجع بنهاية الأسبوع الماضي بين درهمين و3.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بمستوياتها في نهاية الأسبوع السابق له، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 502 درهم، بانخفاض قدره 3.5 دراهم، مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، فيما سجل عيار 22 نحو 464.75 درهماً، بتراجع 3.25 دراهم.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 إلى 445.75 درهماً، بانخفاض بلغ ثلاثة دراهم، بينما سجل عيار 18 نحو 382 درهماً، بتراجع 2.75 درهم، وبلغ سعر الغرام من عيار 14 نحو 298 درهماً، بانخفاض درهمين.

من جانبه، قال تاجر الذهب والمجوهرات، أشوين سون: «إن الأسواق المحلية تشهد منافسة متزايدة بين تجار الذهب والمجوهرات من خلال عروض لبيع السبائك الذهبية دون رسوم في ظل سعي المتاجر إلى الاستفادة من زيادة الإقبال على شرائها مع تراجع أسعار المعدن الأصفر».

وأوضح أن «السبائك الذهبية معفاة من ضريبة القيمة المضافة وفقاً للشروط المطبقة، وأن الرسوم التي تفرضها بعض المتاجر ترتبط بخدمات مثل التغليف وإصدار الشهادات»، مشيراً إلى أنها كانت تتراوح بين نحو 100 و500 درهم للسبيكة من متجر إلى آخر.

من جهته، قال تاجر الذهب والمجوهرات، مانجيش باليك: «إن الأسواق المحلية تشهد إقبالاً على شراء السبائك بمختلف الفئات والأوزان، مدعوماً بتراجع أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، بعد الارتفاعات التي سجلها في الأسبوع السابق».

وأضاف أن عروض بيع السبائك دون رسوم تعكس اشتداد المنافسة بين منافذ البيع، وسعيها إلى الاستفادة من زيادة الطلب لتعزيز حصصها السوقية وتنشيط المبيعات.

بدوره، أشار تاجر الذهب والمجوهرات، ريكي داهناك، إلى انتشار عروض التخفيضات والإعفاء من الرسوم خلال الفترة الأخيرة، في إطار المنافسة وتنشيط المبيعات.

وأوضح أن بعض المتاجر تطرح السبائك دون رسوم، فيما تخفض متاجر أخرى الرسوم المفروضة على السبائك والمشغولات الذهبية، لتصل في بعض العروض إلى نحو 50 درهماً للسبيكة.

واعتبر أن هذه العروض تنعكس إيجاباً على الأسواق، من خلال تحفيز الطلب على شراء السبائك بمختلف أنواعها، بما يعود بالنفع على المتعاملين والتجار.

ولفت إلى تنامي الإقبال على شراء السبائك مع تراجع الأسعار مقارنة بالأسبوع السابق، في ظل توقعات بعض المتعاملين بارتفاعها بمعدلات أكبر قبل نهاية العام الجاري، ما يدفعهم إلى تفضيل الشراء خلال الفترة الحالية.

تجار:

• العروض تهدف لتنشيط المبيعات وزيادة الحصص السوقية.