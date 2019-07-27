زيدان يبرر "الهزيمة الثقيلة" لفريقه أمام أتلتيكو مدريد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني لكرة القدم، خيبة أمله إثر الهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق أمام جاره أتلتيكو مدريد 3 / 7 مساء الجمعة في المباراة الودية التي جمعت بينهما بالولايات المتحدة ضمن بطولة "الكأس الدولية للأبطال" الودية.

وقال زيدان عقب المباراة التي شكلت أول ديربي مدريدي يقام خارج القارة الأوروبية "ما حدث هو أننا قدمنا بداية متواضعة للغاية في المباراة. في مباراة على مستو عال كهذه، بدأنا بأداء سيء للغاية. تأخرنا بهدفين خلال ثماني دقائق ولم نبد أي مؤشرات لتغيير شيء. كان الشوط الأول صعبا للغاية ولم ندخل في أجواء المباراة. لقد افتقدنا القوة المطلوبة في هذا المستوى."

وأضاف "نعرف أنهم سجلوا سبعة أهداف وما كان يفترض أن نسمح بحدوث ذلك. اللاعبون مدركون لما حدث ويشعرون بخيبة أمل. لكن لا نريد التوقف كثيرا عند ذلك، فهي مباراة تحضيرية للموسم."

وعن حماس الفريق الملكي قبل الموسم الجديد، قال زيدان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي "سنكون متحمسين، لا أشك في ذلك. إنني واثق من أننا سنقدم موسما جيدا. لا يمكن أن نكون راضين بهذه الهزيمة، هو أمر واضح للغاية. وأثق في أن لدي فريق سيتمكن من المنافسة على أعلى المستويات."