رئيس الدولة يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي بالفوز ببطولة "خليجي 27"

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بالفوز ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27".

وثمن سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" الأداء المتميز والروح الرياضية العالية للمنتخبين، الإماراتي والسعودي خلال المباراة.

وأشاد سموه بالتنظيم الناجح للبطولة، متمنياً التوفيق لجميع الأشقاء في المنافسات الرياضية المقبلة.