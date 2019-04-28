إكسبو 2020 دبي يعلن عن أسعار التذاكر

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

كشف إكسبو 2020 دبي، اليوم، عن أسعار تذاكر الدخول ليوم واحد وثلاثة أيام، حيث يبلغ سعر تذكرة اليوم الواحد للكبار (18 عاما فأكثر) 120 درهما (33 دولارا أمريكيا)، بينما يبلغ سعر تذكرة الثلاثة أيام 260 درهمًا (71 دولارا)، ويمكن استخدامها للدخول في أي ثلاثة أيام من مدة فعاليات إكسبو البالغة 173 يوما.

وستفتح التذكرة لحاملها باب الدخول إلى تجربة فريدة لا تتكرر، تشمل 60 عرضا حيا كل يوم، وابتكارات تقنية ستحدد معالم المستقبل، وحفلات لفنانين عالميين، واستعراضات يومية، وعمارة متطورة، واحتفالات خاصة، وأكثر من 200 منفذ لبيع الأطعمة والمشروبات من مختلف بلدان العالم.

وسيقدم إكسبو 2020 مجموعة من الإعفاءات والتخفيضات، بما في ذلك الدخول المجاني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات وكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما. وسيحصل الصغار والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة، وكذلك الطلبة من مختلف الأعمار على تخفيض بنسبة 50 في المئة، بينما سيكون لأصحاب الهمم حق الدخول المجاني، مع منح تخفيض بنصف السعر للشخص الذي يرافقهم.

وسيقدم برنامج إكسبو للمدارس أيضا رحلات خاصة لطلبة المدارس من جميع الأعمار بهدف إتاحة تجارب تعليمية مليئة بالمرح للجيل المقبل تتمحور حول المواضيع الفرعية لإكسبو.

وقال سانجيف كوسلا، نائب الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في إكسبو 2020 دبي: "بينما يفصلنا أقل من 550 يوما عن أضخم حدث يقام في المنطقة العربية، يتزايد التشويق والترقب. نسعى لأن يكون إكسبو 2020 للجميع، ونعتقد أن أسعار التذاكر والتخفيضات والإعفاءات المقدمة ستساعدنا على تحقيق هذا الهدف. نحن متحمسون لاستقبال ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، ونبذل قصارى جهدنا لضمان أن يجسد هذا الاستقبال أصول الضيافة والحفاوة الإماراتية العربية."

في ظل وجود مناطق الموضوعات، التي تسلط الضوء على الموضوعات الفرعية الثلاثة لإكسبو، الفرص والتنقل والاستدامة، وتضم 192 جناحا للدول المختلفة، سيرغب ضيوف إكسبو 2020 دبي بأكثر من زيارة لاستكشافه والاستمتاع بكل ما يقدمه.

وانطلاقا من شهر مايو المقبل، سيتاح للمسافرين الدوليين اقتناء تذاكر اليوم الواحد والثلاثة أيام ضمن باقات سفر متكاملة من خلال موزعي التذاكر المعتمدين من إكسبو 2020. وسيتاح للجمهور المحلي اقتناء هذه التذاكر ابتداء من إبريل 2020، وسيتاح أيضا للزوار شراء التذاكر الشهرية والموسمية مباشرة من إكسبو 2020 اعتبارا من الربع الرابع من 2019. وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه التذاكر في وقت لاحق.

ويطمح إكسبو 2020 دبي إلى استقطاب 25 مليون زيارة لاستكشاف شعاره الرئيسي "تواصل العقول وصنع المستقبل" في حدث دولي فريد سيستمر ستة أشهر ابتداء من أكتوبر 2020.

ومن المتوقع أن يأتي أكثر من 70 في المئة من الزوار من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة - وهي أكبر نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ معارض إكسبو الدولية الممتد منذ نحو 170 عاما.