القرية العالمية جاهزة لموسمها الـ 31 غداً.. قصاصات ورق ملونة و«مسيرة العالم»

تستعد القرية العالمية في دبي لاستقبال زوارها مجدداً، غداً، مع انطلاق موسمها الـ31، الذي يجمع ثقافات العالم في وجهة واحدة، عبر الأجنحة الدولية والمأكولات المتنوعة وتجارب التسوق والعروض الترفيهية، إلى جانب باقات مخصصة لكبار الشخصيات تمنح حامليها مزايا إضافية وتجارب متنوعة في عدد من الوجهات الترفيهية.

تبدأ احتفالات الافتتاح، في الساعة السادسة مساءً، وسط مجموعة من الفعاليات التي أعدتها الوجهة لاستقبال الزوار، تشمل مشهد قصاصات الورق الملونة عند «بوابة العالم»، و«مسيرة العالم» التي تحتفي بتنوع الثقافات، إلى جانب فقرات ترفيهية ومشاهد مخصصة للاحتفاء بانطلاق الموسم الجديد.

وتتزامن الاستعدادات للموسم مع طرح باقتي كبار الشخصيات «ميغا الذهبية» و«ميغا الفضية»، اللتين تجمعان بين مزايا القرية العالمية وتجارب إضافية في «دبي باركس آند ريزورتس»، مع خيارات تتيح للضيوف الاستفادة من بطاقات موسمية متعددة المتنزهات صالحة لمدة ثلاثة أشهر، أو تذاكر دخول ليوم واحد إلى متنزهين، وفقاً للباقة المختارة.

وتبلغ قيمة باقة «ميغا الذهبية» 4990 درهماً، وتشمل الاختيار بين ثماني بطاقات موسمية أو 12 تذكرة دخول، فيما تتوافر باقة «ميغا الفضية» مقابل 3490 درهماً، وتتيح الاختيار بين خمس بطاقات موسمية أو سبع تذاكر دخول.

وبعد يوم الافتتاح، تستقبل القرية العالمية زوارها من الساعة الرابعة عصراً حتى منتصف الليل من الأحد إلى الأربعاء، فيما تمتد ساعات العمل حتى الواحدة بعد منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والسبت والعطلات الرسمية، بما يتيح للزوار وقتاً أطول للاستمتاع بالفعاليات والتجارب المختلفة.

ومع انطلاق الموسم الـ31، تواصل القرية العالمية تقديم مزيج من التجارب الثقافية والترفيهية والتسوق، مستقطبة العائلات والزوار الراغبين في استكشاف ثقافات متعددة والاستمتاع بالعروض والأنشطة التي تحتضنها الوجهة طوال الموسم.