تحتفي «القرية العالمية» باليوم الوطني العُماني، من خلال برنامج من الفعاليات والعروض الترفيهية، يتصدره تقديم تذاكر دخول مجانية للمواطنين العُمانيين، في مبادرة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وتتيح لهم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية في أجواء تجمع بين الثقافة والتراث والترفيه.

وتتيح القرية العالمية للمواطنين العُمانيين الحصول على تذكرة دخول مجانية اعتباراً من 20 نوفمبر الجاري، عند إبراز الهوية العُمانية لدى شبابيك التذاكر، على أن يستفيد من العرض أول 4000 زائر، وفق أسبقية الحضور. وتتزامن الاحتفالات مع اليوم الوطني العُماني، الذي يوافق 21 نوفمبر، حيث تتزين شاشات الوجهة بألوان العلم العُماني، احتفاءً بالمناسبة.

وتشهد الأمسية عرضاً للألعاب النارية عند الساعة التاسعة مساءً، يضيء سماء القرية العالمية، فيما تتيح زيارة الجناح العُماني للضيوف فرصة التعرف إلى جوانب من ثقافة السلطنة وتراثها، من خلال منتجات تقليدية وهدايا تذكارية ونكهات من المطبخ العُماني، في تجربة تجمع بين التسوق والمأكولات واستكشاف الموروث المحلي.

وتدعو القرية العالمية العائلات والأصدقاء إلى المشاركة في الاحتفالات، ومشاركة الأشقاء العُمانيين فرحتهم بيومهم الوطني، ضمن أجواء تعكس روابط التاريخ والجوار والتواصل الثقافي بين الشعبين الإماراتي والعُماني.