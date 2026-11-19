أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن مدن المستقبل يجب أن تتجاوز مفاهيم البنية التحتية الذكية والتقنيات المتقدمة، وأن تركز على بناء أماكن يشعر فيها الناس بالانتماء ويختارون أن يبنوا فيها حياتهم ومستقبلهم.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان " المباني أم البشر... ما الذي يصنع مستقبل المدن؟" ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل، حيث استعرضت تجربة تطوير مدينة إكسبو دبي، موضحة أن الثقة والعلاقات الإنسانية والمساحات العامة المستجيبة لاحتياجات الناس يجب أن تبقى في صميم التخطيط الحضري.

وقالت ريم الهاشمي،: "ما نحتاج إلى ترسيخه هو كيفية جعل مدننا أكثر فهماً للناس الذين يعيشون فيها اليوم، وللأجيال التي ستعيش فيها من بعدنا". وأشارت إلى أن بعض المدن قد تمتلك أكثر البنى التحتية تقدماً في العالم، لكنها لا تنجح في فهم احتياجات سكانها وتطلعاتهم. وقالت: "المدينة الذكية حقاً هي المدينة التي يختار سكانها البقاء فيها، ويختار أبناؤهم الحفاظ عليها. إنها المدينة التي تنتمي إليها، وتنتمي إليك".

واستعرضت ريم الهاشمي مراحل تطوير مدينة إكسبو دبي، مشيرة إلى أنها كُلّفت قبل 13 عاماً بتطوير وجهة تستضيف 192 دولة خلال إكسبو 2020 دبي، وتصبح جزءاً دائماً من نسيج المدينة بعد انتهاء الحدث العالمي. وأضافت أن عملية التخطيط ركزت على فهم تجربة مختلف فئات المجتمع، من الأطفال والأسر إلى الشباب والباحثين عن مساحات للترفيه والتفاعل الاجتماعي. وقالت: "كنت أنا وفريقي نسترشد بيقين واحد، وهو أن الإنسان سيكون محور كل ما نقوم به".

وأوضحت أنه بعد استضافة إكسبو 2020 ومؤتمر الأطراف "COP28" بدأت المدينة مرحلة التحول إلى مجتمع متكامل يتيح للناس العيش والعمل والتعلم في مكان واحد.

وأكدت أن هناك فرقاً جوهرياً بين إنشاء مكان يثير إعجاب الناس وإنشاء مكان يشعرون بالانتماء إليه، موضحة أن تحقيق ذلك يتطلب بناء الثقة وتعزيز الروابط الإنسانية على المدى الطويل.

وشددت الهاشمي على أهمية المساحات العامة في بناء مجتمعات مستدامة ومترابطة، مشيرة إلى استثمارات مدينة إكسبو دبي في عناصر التظليل والمساحات الخضراء والعناصر المائية والأعمال الفنية وتصميم الأماكن العامة بما يعزز جودة الحياة. وقالت: "إن مستقبل المدن سيُكسب أو يُفقد من خلال مساحاتها العامة".

وفي ختام الجلسة، فرّقت ريم الهاشمي بين رضا السكان عن الخدمات وبين الارتباط العميق الذي يدفعهم إلى الاستقرار وتأسيس الأسر وبناء حياتهم داخل المجتمع، مؤكدة أن "مدينة المستقبل هي المدينة التي تنجح في كسب محبتنا".

ويقدم "أسبوع دبي للمستقبل" برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة، يشمل كلمات رئيسية وجلسات نقاشية وورش عمل ومناظرات ملهمة وتحديات ومسابقات، إلى جانب منصات لاستعراض الأفكار والمشاريع، ومعارض وتجارب تفاعلية تستشرف ملامح المستقبل، واجتماعات مغلقة وغيرها العديد من الفعاليات الجانبية المرافقة.

وتتوزع هذه الفعاليات على 8 منصات رئيسة، هي: منصة الحوار، ومنصة التجارب والابتكارات، ومنصة مشاريع المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، ومنصة تحديات المستقبل، ومنصة الفعاليات الجانبية، ومنصة مستقبل دبي، ومنصة الفعاليات الخارجية.