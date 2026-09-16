«الماسية» بـ7900 درهم و«الفضية» بـ1890.. القرية العالمية تطرح باقات كبار الشخصيات للموسم الـ31

تستعد القرية العالمية لطرح باقات كبار الشخصيات للموسم الـ31، اعتباراً من 21 سبتمبر الجاري، مع إتاحة الشراء المسبق لمدة خمسة أيام، قبل بدء البيع العام في 26 سبتمبر، فيما تتضمن إحدى الباقات شيكاً بقيمة 31 ألف درهم، يفوز به أحد حاملي الباقات، احتفالاً بانطلاق الموسم الجديد.

وأعلنت القرية العالمية أن الباقات ستُطرح حصرياً عبر الموقع الإلكتروني لـ«كوكاكولا أرينا»، وتأتي هذا الموسم بتصميم جديد مستوحى من مسيرة الوجهة، في صندوق على هيئة كتاب قصصي، يضم سبعة دبابيس تذكارية قابلة للاقتناء، إلى جانب مجموعة من المزايا الخاصة.

وتشمل الباقات تذاكر دخول، وبطاقات «الروائع»، ومزايا مواقف سيارات كبار الشخصيات، إضافة إلى عروض وتجارب في عدد من الوجهات الترفيهية في دبي. ويستمر الشراء المسبق من 21 إلى 25 سبتمبر مقابل رسوم إضافية تختلف بحسب نوع الباقة، فيما يبدأ البيع العام في 26 سبتمبر.

وتتوفر الباقة «الماسية» بسعر 7900 درهم، والـ«بلاتينية» بـ3490 درهماً، و«الذهبية» بـ2490 درهماً، فيما يبلغ سعر «الفضية» 1890 درهماً. وتبلغ رسوم الشراء المسبق 1000 درهم للماسية، و500 درهم للبلاتينية، و300 درهم للذهبية، و200 درهم للفضية.

كما تعود باقتا «ميغا الذهبية» و«ميغا الفضية» هذا الموسم، وتجمعان بين مزايا القرية العالمية وتجارب إضافية في «دبي باركس آند ريزورتس». ويمكن لحامليهما الاختيار بين بطاقات موسمية متعددة المتنزهات صالحة لمدة ثلاثة أشهر، أو تذاكر دخول ليوم واحد إلى منتزهين.

وتضم «ميغا الذهبية» ثماني بطاقات موسمية أو 12 تذكرة لدخول منتزهين، بينما توفر «ميغا الفضية» خمس بطاقات موسمية أو سبع تذاكر لدخول منتزهين. ويبلغ سعر الأولى 4990 درهماً والثانية 3490 درهماً، فيما تبلغ رسوم الشراء المسبق 150 درهماً لكل منهما.

ويقتصر شراء باقات كبار الشخصيات على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر ويحملون هوية إماراتية سارية المفعول، مع السماح بشراء باقة واحدة فقط لكل هوية.

وتنطلق فعاليات الموسم الـ31 من القرية العالمية في 14 أكتوبر المقبل، وتستمر الوجهة في استقبال زوارها ضمن موسم جديد يجمع بين الترفيه والتسوق والمأكولات والتجارب الثقافية المتنوعة.