جوجنهايم أبوظبي يعلن طرح تذاكره قبيل افتتاحه المرتقب 11 ديسمبر

أعلن جوجنهايم أبوظبي، متحف الفن الحديث والمعاصر المرتقب في المنطقة الثقافية في السعديات، طرح تذاكره اعتباراً من اليوم عبر الموقع الإلكتروني guggenheimabudhabi.ae، وذلك قبيل فتح أبوابه أمام الجمهور يوم 11 ديسمبر 2026.

ويبلغ سعر تذكرة الدخول العامة 70 درهماً، فيما يُتاح الدخول مجاناً للزوار دون سن 18 عاماً، والطلبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكبار المواطنين والمقيمين ممن تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر، على أن تتوفر تذاكر بأسعار مخفضة للفئات المستحقة.

ويقدم جوجنهايم أبوظبي، من خلال مجموعته الفنية ومعارضه وأعماله التكليفية وبرامجه العامة، رؤى جديدة للفن الحديث والمعاصر، بما يعمق فهم الجمهور، ويوسع آفاقه، ويتيح له أساليب جديدة لاختبار الفن والتفاعل معه.

ويتميز مبنى جوجنهايم أبوظبي بتصميم متفرد يحمل بصمة المعماري الراحل فرانك جيري، الحائز على جائزة بريتزكر العالمية للهندسة المعمارية.

ويشكل التصميم المعماري للمتحف جزءاً أساسياً من تجربة الزوار، إذ يضم صالات عرض واسعة ومساحات مترابطة ومناطق عرض خارجية توفر بيئة غامرة لاستكشاف الفن والتفاعل معه بطرق جديدة.

يقع المتحف في قلب المنطقة الثقافية في السعديات، ويضم 28 صالة عرض داخلية موزعة حول ردهة مركزية إلى جانب مساحات عرض خارجية رحبة تحيط بها عشرة مخاريط ضخمة.