«المشرق» يتيح حلول تمويل للعقارات قيد الإنشاء في «مدينة إكسبو دبي»

أعلن «المشرق» عن دخوله في شراكة مع «مدينة إكسبو دبي»، لإتاحة حلول التمويل العقاري للعقارات «على المخطط»، للمتعاملين المؤهلين الراغبين في شراء وحدات سكنية في عدد من المشاريع المختارة قيد الإنشاء في «مدينة إكسبو دبي».

وتتيح الشراكة بين الجانبين للمتعاملين، الاستفادة من حلول التمويل للعقارات المعتمدة ضمن المحفظة السكنية المتنامية لـ«مدينة إكسبو دبي»، والتي تضم أكثر من 3000 وحدة قيد التطوير حالياً، ليدعم هذا الحل، المتعاملين من المستثمرين والمستخدمين الراغبين في شراء المنازل قيد الإنشاء، وذلك رهناً بمعايير الأهلية لدى «المشرق»، والموافقة الائتمانية، والشروط والأحكام المعمول بها.

وقال رئيس المشرق الذهبي والتوزيع الإقليمي لدى «المشرق»، علاء الدين الديسي: «يواصل سوق العقارات السكنية في دبي تطوره، بالتوازي مع تزايد الإقبال على الإمارة، كوجهة للإقامة والاستقرار، في ما يتزايد الطلب على حلول التمويل العقاري بالتوازي مع ذلك».

وأضاف: «تعكس شراكتنا مع (مدينة إكسبو دبي) التزامنا بتطوير حلول تمويلية تواكب هذه التطلعات وهذا الطلب المتزايد، بما يسهم في نهاية المطاف في دعم النمو المستدام لقطاع العقارات في الإمارة. ويجسد الإطلاق الرائد لأول موافقة مسبقة رقمية فورية من نوعها في دولة الإمارات للتمويل العقاري هذا الالتزام، كما يعزز عروضنا القائمة على الابتكار الرقمي»، لافتاً إلى أن «مدينة إكسبو دبي» تمثل رؤية طموحة لمستقبل الحياة الحضرية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في «مدينة إكسبو دبي»، أحمد الخطيب: «يُعد تمكين المزيد من الأشخاص من تملك منازلهم جزءاً أساسياً من رؤية (مدينة إكسبو دبي) الرامية إلى إنشاء مجتمع حضري نابض بالحياة ومصمم لنمط حياة مستدام».

وأضاف: «يعكس تعاوننا مع (المشرق) الثقة في مشاريعنا، ويجمع بين الخبرات المالية الموثوقة والالتزام المشترك بدعم نمو دبي، بما يمكّن المزيد من المقيمين من الاستقرار في منازلهم مع تقدم أعمال الإنشاء في مدينة إكسبو دبي، المركز الجديد لمستقبل دبي».