تحتفي دبي بمرور 55 عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة ببرنامج من الفعاليات الوطنية والثقافية والترفيهية، تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 26 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، ضمن احتفالات دبي بالشهر الوطني، التي ينظمها "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة. وتمتد الفعاليات عبر عدد من أبرز معالم الإمارة ووجهاتها، من الواجهات البحرية إلى جبال حتّا، وتجمع المواطنين والمقيمين والزوّار في احتفاء بمسيرة الاتحاد.

ويمنح البرنامج العائلات مساحة واسعة للمشاركة، تماشياً مع "عام الأسرة"، من خلال القرى التراثية وورش العمل والأنشطة التفاعلية. ويشهد هذا العام احتفالية عائلية تُقام للمرة الأولى في "سيتي سنتر مردف"، ومبادرة مجتمعية في "مول الإمارات" لبناء أكبر علم لدولة الإمارات باستخدام مكعبات «ليغو»، إلى جانب حفلات موسيقية مجانية وعروض ضوئية وجوية وتجارب للتسوق وتذوّق المأكولات.

تضيء 1600 طائرة درون سماء الواجهة البحرية في دبي يومي 2 و3 ديسمبر، في عرض يرسم علم دولة الإمارات ورموزها الوطنية، في مشهد يعكس الفخر بالوطن، احتفاءً بالذكرى الـ 55 لقيام الاتحاد، ويمكن للجمهور مشاهدة العرض عند الثامنة والعاشرة مساءً في كلٍّ من "بلوواترز" و "ذا بييتش" بالقرب من "جميرا بيتش ريزيدنس". وتستضيف "بلوواترز" أيضاً عروض العيّالة والحربية، لتجمع في موقع واحد بين فنون الأداء الإماراتية والعروض الضوئية.

يستضيف "فستيفال باي" في "دبي فستيفال سيتي مول" حفلين غنائيين مجانيين، تحيي الفنانة بلقيس أولهما يوم الثلاثاء 1 ديسمبر، ويحيي الفنان محمد الشحي الحفل الثاني يوم الأربعاء 2 ديسمبر. حيث سيقدم كلٌّ من الفنانين باقةً من أجمل الأغاني الوطنية، وتُختتم كل أمسية بعرض للألعاب النارية فوق الواجهة البحرية. تفتح الأبواب الساعة 7 مساءً، وتبدأ الحفلات الساعة 9 مساءً. وتتوفر تذاكر مجانية لكل أمسية، مع إمكانية التسجيل لحفل بلقيس في 1 ديسمبر، وحفل محمد الشحي في 2 ديسمبر.

تبدأ مظاهر الاحتفالات في الشوارع قبل انطلاق الفعاليات الرئيسية، حيث تتزين الطرق والجسور في دبي استعداداً لهذه المناسبة الوطنية الغالية. ومن 25 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، تضفي زينة "عيد الاتحاد" طابعاً احتفالياً على الطرق الرئيسية في جميع أنحاء المدينة. وتنتشر في مناطق متنوعة، تشمل "السيف"، وشارع الشيخ زايد بالقرب من فندق "كراون بلازا"، وجسر المستقبل وشوارع المستقبل وزعبيل وجميرا والخوانيج (بما في ذلك الجزء المحاذي لـ "حديقة القرآن الكريم")، ليستمتع السكان والزوار بأجواء احتفالية مميزة حتى قبل وصولهم إلى وجهات الفعاليات.

ومن 1 إلى 3 ديسمبر، تستضيف قرية عيد الاتحاد في "سيتي ووك"، مجموعة من العروض الثقافية، والتجارب التراثية، وورش العمل العائلية في مكان واحد يومياً من 4 إلى 10 مساءً، مع إتاحة الدخول مجاناً. كما تشهد منطقة النافورة المركزية في "سيتي ووك" يوم 2 ديسمبر حفلاً موسيقياً حياً ومجانياً للفنانة يارا، يبدأ من الساعة 8 مساءً ويستمر حتى 9:30 مساءً. وعلى مدار الأيام الثلاثة، تقدم فرق شعبية تراثية عروضاً للموسيقى والفقرات الشعبية الإماراتية في وجهات متعددة، منها "سوق السيف"، و"دبي فستيفال سيتي"، و"مول الإمارات"، و" سيتي سنتر ديرة"، و"حتا وادي هب".

ولمن يبحث عن أجواء مختلفة، ينظم "حتا وادي هب" نسخة خاصة من مهرجانه الشتوي احتفالاً بـعيد الاتحاد يومي 2 و3 ديسمبر، حيث تقام مجموعة من الأنشطة الخارجية، والفعاليات الترفيهية العائلية، وتجارب الطعام، والعروض الحية وسط إطلالات طبيعية خلابة على جبال الحجر. كما يشهد يوم 2 ديسمبر حفلاً موسيقياً مجانياً ضمن سلسلة "كاندل لايت من فيفر"، يتضمن برنامجاً موسيقياً وطنياً لمدة 65 دقيقة، وتتوزع ضمن الموقع أكشاك المأكولات والمشروبات، وورش عمل الأطفال، والزينة والديكورات الضوئية والمسارات المضيئة. وإلى جانب الأنشطة المتاحة المعتادة، التي تشمل الانزلاق بالحبل، وتسلق الجدران، سيتم افتتاح ملعب جديد لرياضة "البادل".

ومن جانب آخر، تستضيف مكتبة محمد بن راشد فعالية "عيد الاتحاد" في ساحتها الخارجية يوم 27 نوفمبر، من 4 عصرا إلى 9 مساءً، والتي تتضمن أنشطة عائلية، وجلسات ثقافية، وتقديم مأكولات إماراتية تقليدية. وتشمل أبرز الفعاليات منطقة للتفاعل مع الحيوانات الأليفة، وعروضاً تعكس التراث الإماراتي، وفعاليات حصاد التمور، والصقارة، وسباقات الهجن، ومسابقات شد الحبل، وسباقات السيارات الإلكترونية، والرسم على الفخار، والأنشطة الفنية والزراعية، بالإضافة إلى عروض طهي مباشرة لأطباق تقليدية. وسيكون الدخول مجاناً مع ضرورة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: mbrl.ae.

في "دار وصل"، تقام فعالية "يلسة" بمناسبة اليوم الوطني من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، يومياً من الساعة 4 عصرا وحتى 12 منتصف الليل. وتضم الفعالية منصات لعرض منتجات الأزياء ومستحضرات التجميل والإكسسوارات من علامات تجارية محلية وناشئة، إلى جانب أكشاك للمأكولات والمشروبات، والعروض التراثية، والرسم بالحناء، وركن للتصوير باستخدام المرايا، وجدار يتميز بطابع اليوم الوطني لدولة الإمارات. كما تتوفر ورش عمل إبداعية للأطفال والكبار، تشمل الرسم وصناعة "الدخون". وسيكون الدخول مجانياً، مع وجود رسوم لبعض الأنشطة المختارة. وتزدان مرافق "دار وصل مول" و"الوصل 51" بالأعلام واللافتات الخاصة بالعيد الوطني.

ومع حلول المساء، تنضم أبرز معالم دبي إلى الاحتفالات؛ حيث يضاء "برج خليفة" بعروض ضوئية خاصة باليوم الوطني لدولة الإمارات أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وذلك كل ساعة بدءاً من 6:45 مساءً. كما يظهر علم الإمارات قبل كل عرض من عروض "نافورة دبي"، التي تقام كل 30 دقيقة من 5:30 مساءً وحتى 11 مساءً. وفي 2 ديسمبر، يكتسي "برواز دبي" بألوان علم الإمارات من 6 مساءً وحتى 7 مساءً. أما في "فستيفال باي" بـ "دبي فستيفال سيتي مول"، يُعرض عمل فني ضوئي مؤثر يستعرض مسيرة دولة الإمارات منذ بداياتها الأولى وصولاً إلى مكانتها باعتبارها دولة رائدة عالمياً، احتفاءً برؤية الآباء المؤسسين، وأصالة الشعب، والإنجازات التي عززت مسيرة الوطن. يقام العرض من 1 إلى 4 ديسمبر الساعة 8 مساءً، وهو مفتوح للجمهور.

واحتفاءً بإرث الطيران في دولة الإمارات، يقدم فريق "فرسان الإمارات" للاستعراضات الجوية عرضاً مبهراً في "كايت بيتش" يوم 29 نوفمبر، من 4:15 إلى 5:15 عصرا. ويتضمن العرض المستوحى من فريق الاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الإماراتية، أنشطة تفاعلية وعروضاً وتجارب خاصة تسلط الضوء على الدقة والعمل الجماعي والمهارة العالية التي تميز عروض الفريق. علما بأن العرض الجوي متاح للجمهور.

وتتواصل احتفالات اليوم الوطني في ميركاتو مول على مدى ثلاثة أيام، من 1 إلى 3 ديسمبر، مع تقديم عروض ترفيهية مجانية في الساحة المركزية. وتشمل الفعاليات عروض العيالة التراثية والتقاط الصور مع الصقور يوم 2 ديسمبر، في حين يتجول في أرجاء المركز التجاري فريق من الفنانين الاستعراضيين يومي 1 و3 ديسمبر. وتقام طوال الأيام الثلاثة أنشطة الحناء ومسابقات «بينغو الإمارات» وورش العمل للأطفال، كما توزع أعلام الدولة في اليومين الأول والأخير من الاحتفالات.

وينضم الخوانيج ووك ولاست إكزت الخوانيج إلى الاحتفالات من 1 إلى 3 ديسمبر، من خلال زينة احتفالية وعروض العيالة التراثية، إضافة إلى العروض الخاصة لدى المتاجر والمطاعم والمقاهي المشاركة.

وفي "القرية العالمية"، تستمر احتفالات "عيد الاتحاد" من 27 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، حيث تتزين البوابات والمعالم الرئيسية بألوان علم دولة الإمارات، وتنتشر الزينة الاحتفالية في أرجاء المكان. ويتضمن البرنامج عرض "مجد وفخر الإمارات" - وهو أوبريت مسرحي يحتفي بالتراث الإماراتي والوحدة والفخر الوطني - إلى جانب عروض تراثية مثل "الرواح" و"الحربية" و"الندبة" و"النعاشات". كما تشهد سماء القرية العالمية عرضاً مميزاً لطائرات الدرون يومي 2 و3 ديسمبر، في حين تتيح المنتجات المحلية والمشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية - مثل "الرقاق" و"اللقيمات" - للزوار فرصة التعرف على الثقافة الإماراتية. علما بأن سعر تذكرة الدخول يبلغ 30 درهماً، وتستقبل الوجهة الزوار من الساعة 4 عصرا وحتى 1 بعد منتصف الليل.

وفي "ذا رايب ماركت"، وبسعر تذكرة يبلغ 6 دراهم، تتحول حديقة أكاديمية شرطة دبي إلى وجهة ترفيهية متكاملة بمناسبة العيد الوطني، حيث تشمل الفعاليات عروض "العيالة"، ومعرضاً لسيارات شرطة دبي الفارهة، وعرضاً ضوئياً لسيارات "تسلا" احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية الغالية، بالإضافة إلى فعاليات الرسم على القماش، وتزيين الكعك، ونقش الحناء، والرسم على الوجه، وعرض "الأميرة العربية"، وورش العمل، والعروض الموسيقية الحية.

وتصل أجواء الموسم الاحتفالي إلى المسرح مع عرض "سندريلا"، الذي ينطلق يوم 5 ديسمبر على مسرح نيو كوفنت غاردن بمول الإمارات، ويستمر حتى 24 ديسمبر. وتنبض الحكاية الخيالية المحبوبة بالموسيقى والضحك والأجواء المسرحية المذهلة، بمشاركة نخبة من نجوم مسارح ويست إند العالمية، إلى جانب مواهب محلية، مع تساقط الثلوج داخل المسرح. يبلغ سعر التذكرة 150 درهماً، ويمكن الحجز عبر منصة "بلاتينوم ليست".

ويسلط معرض "شهود التغيير: فن من الإمارات" في متحف الاتحاد الضوء على تطور الهوية الفنية للدولة على مدى العقود الخمسة الماضية، ويستمر حتى 10 ديسمبر. ويجمع المعرض، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي بالتعاون مع مؤسسة "برجيل" للفنون، أكثر من 70 عملاً فنياً من مقتنيات المؤسسة لفنانين يقيمون في دولة الإمارات، من بينهم مبدعون من سوريا والعراق وفلسطين ومصر وتونس والجزائر والبحرين.

وتتنوع الأعمال المعروضة، التي تشمل التصوير الفوتوغرافي، والنحت، والمجسمات، والوسائط المتعددة، لتستعرض مسيرة المشهد الفني المحلي، بدءاً من اللوحات المبكرة للمناظر الطبيعية والأعمال التجريدية وفن الخط، وصولاً إلى توثيق البيئة الحضرية، وذلك في ظل الذكرى الخامسة والخمسين لقيام الاتحاد التي تشكل خلفية طبيعية لهذا الحدث.

يعود المغني الباكستاني عاطف أسلم إلى دبي للعام السادس على التوالي، ليحيي حفلاً في كوكا كولا أرينا يوم الجمعة 27 نوفمبر في تمام الساعة 7 مساءً. ويقدم الفنان، المعروف بصوته المميز وأغانيه الشهيرة، أمسية موسيقية في إحدى أبرز وجهات الترفيه بالمدينة. تبدأ أسعار التذاكر من 200 درهم.

ويقام مهرجان "وصلة" يوم السبت 28 نوفمبر في حديقة اليوبيل بمدينة إكسبو دبي، ابتداءً من الساعة 4:30 عصراً، مع مجموعة من العروض التي تحتفي بتنوع الموسيقى المعاصرة في المنطقة. ويتصدّر المهرجان الموسيقار اللبناني القدير وعازف العود البارع مارسيل خليفة، إلى جانب الثلاثي جبران، الفرقة الفلسطينية المؤلفة من الإخوة جبران الثلاثة، الذين حظيت عروضهم على العود بتقدير عالمي. كما يضم المهرجان فرقة "توت أرض" القادمة من هضبة الجولان، والتي تمزج بين موسيقى "بلوز الصحراء"، والريغي وموسيقى البوب الشرق أوسطية الكلاسيكية، بالإضافة إلى الفنانة فاطمة، التي يجمع أسلوبها العذب بين موسيقى آر أند بي والجاز والتأثيرات المعاصرة من الشرق الأوسط. وتتوفر التذاكر عبر بلاتينوم ليست، بسعر 350 درهماً للفئة البرونزية، و550 درهماً للفضية، و750 درهماً للذهبية.

وتستضيف دبي أوبرا عروض "تريفور نواه لايف" أيام 25 و26 و28 و29 نوفمبر، الساعة 8 مساءً، مع عودة النجم الكوميدي الحائز على جائزة إيمي إلى دبي بعرض ارتجالي جديد بالكامل. ويحول نواه، المعروف بسرعة بديهته وسرده المميز للأحداث ومنظوره العالمي الخاص، تفاصيل الحياة اليومية والثقافة والأحداث العالمية إلى ملاحظات كوميدية طريفة. والعرض مناسب لمن هم بعمر 16 عاماً فما فوق، وتبدأ أسعار التذاكر من 295 درهماً عبر بلاتينوم ليست.

وفي أمسية كوميدية أخرى، يقدم إسلام فوزي وياسمين عبيد عرض "إسلام فوزي لايف في دبي: أنا والخبير وهواك" في 27 نوفمبر الساعة 9 مساءً، على مسرح نيو كوفنت غاردن في مول الإمارات. ويعتمد العرض غير المكتوب على تفاعل الجمهور، حيث تتحول الأحاديث اليومية والردود غير المتوقعة إلى مواقف كوميدية عفوية. وتتوفر التذاكر ابتداءً من 150 درهماً.

ويترقب عشاق موسيقى التكنو عرض بوريس بريشا ضمن مهرجان سوهو غاردن يوم الجمعة 27 نوفمبر، إذ يعود الدي جي والمنتج الألماني إلى ميدان سوهو جاردن. ويشتهر بريشا بأسلوب «هاي تك مينيمال» الذي ابتكره، وقناع الجوكر الذي يميز إطلالته، وعروضه المباشرة المؤلفة بالكامل من أعماله. ويقدم أمسية من موسيقى التِك هاوس والتكنو المينيمال في دبي. وتبدأ أسعار التذاكر من 250 درهماً عبر بلاتينوم ليست.

وفي 2 ديسمبر، تستضيف كوكا كولا أرينا عرض "هلا موهانلال": عرض "لاليتان" الكامل" عند الساعة 6 مساءً، في احتفال مميز بمسيرة موهانلال، أحد أبرز نجوم السينما الهندية. ويجمع العرض، الذي يقام بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات، على مدى أربع ساعات الموسيقى الحية والرقص والكوميديا ومشاركات خاصة لفنانين معروفين من صناعة السينما والتلفزيون في ولاية كيرالا. وتتراوح أسعار التذاكر بين 200 و2,500 درهم.

وقبيل اختتام الاحتفالات، تعود أجواء الحنين إلى الماضي في حديقة اليوبيل بمدينة إكسبو دبي، حيث تقدم فرقة "سيكند هاند سيرينيد" عرض "ذا لونغ نايت" مع فرقة موسيقية كاملة. ويحيي المغني وكاتب الأغاني جون فيسلي الذكرى العشرين لألبوم «أويك» الشهير، حيث يقدم مجموعة من الأغاني المفضلة للجمهور. ويتاح الحجز عبر بلاتينوم ليست، وتتراوح أسعار التذاكر بين 199 درهماً للدخول العام و299 درهماً لفئة الدائرة الذهبية.

تعود عطلة نهاية الأسبوع الرياضية والترفيهية الأبرز في المنطقة إلى استاد ذا سيفنز من 27 إلى 29 نوفمبر، مع بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي. حيث تتنافس فرق الرجبي العالمية إلى جانب منافسات كرة الشبكة والكريكيت واللياقة البدنية، في حين تُضفي الموسيقى الحية مزيدًا من الحيوية على أجواء المهرجان؛ حيث تقدم ميلاني سي عرض دي جي في "بيتس أون 2" يوم 28 نوفمبر، يليه عرض جاكس جونز يوم 29 نوفمبر. وتوفر البطولة أنشطة تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات، ما يجعلها خياراً حيوياً للمجموعات والعائلات الراغبة في قضاء يوم ممتع معاً. وتتوفر تذاكر عطلة نهاية الأسبوع عبر بلاتينوم ليست، مع خيارات متنوعة للدخول العام والمقاعد المحجوزة والضيافة في صالة الشمس.

وفي 27 و28 نوفمبر، يستضيف مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي تحدي "هايروكس"، أكبر سباق للياقة البدنية في العالم، الذي يجمع الجري بمحطات تمارين تناسب المشاركين بمختلف مستويات لياقتهم. أما في منطقة حتّا، فسوف يقام سباق "ألترا تريل دبي" عبر التضاريس الجبلية الوعرة والمسارات الطبيعية الخلابة، مع سباقات أقصر للمبتدئين وتحديات صعبة للرياضيين ذوي الخبرة ومسار قصير للعدائين الصغار.

ولبداية أكثر هدوءاً، تُختتم فعاليات تحدي دبي للياقة في قرية البوابة، مركز دبي المالي العالمي، بفعالية "يوغا دبي" برعاية MHERO في 29 نوفمبر، حيث تتضمن تمارين تنفس، وجلسة استرخاء صوتي، وجلسة يوغا بإشراف مدربين خبراء، سواءً كان المشاركون من ممارسي اليوغا المنتظمين أو من المبتدئين.

ويستعد عشاق الكريكيت لمتابعة الضربات القوية والنهايات المشوقة مع عودة بطولة "دي بي وورلد" الدولية للكريكيت في موسمها الخامس. وتشهد البطولة مشاركة ستة فرق تضم نخبة من أبرز الأسماء العالمية في رياضة الكريكيت، في "استاد دبي الدولي" وملاعب أخرى في مختلف أنحاء الإمارات، من 22 نوفمبر إلى 20 ديسمبر. وتبدأ أسعار التذاكر من 10 دراهم. ولمن يرغب بقضاء الوقت وسط مياه البحر، يمكن التوجه إلى "دبي هاربر" لحضور "معرض دبي العالمي للقوارب" من 25 إلى 29 نوفمبر، الذي يعرض مجموعة متنوعة من اليخوت والقوارب وأحدث الابتكارات البحرية، بأسعار تذاكر تبدأ من 60 درهماً.

وفي ختام هذه الفعاليات، تستضيف حديقة شاطئ الممزر في 6 ديسمبر منافسات "كأس العالم للترياثلون للسيدات"، حيث تتنافس نخبة من الرياضيات من مختلف أنحاء العالم في السباحة وركوب الدراجات والجري، في حدث يحتفي بقوة التحمل والأداء الرياضي المتميز والرياضة النسائية. وتتراوح أسعار التذاكر لهذا الحدث بين 240 و599 درهماً.

يقدم برنامج الفعاليات للأزواج أمسيات تناسب مختلف الأذواق، من أجواء دار الأوبرا الفخمة إلى حفل موسيقي على ضوء الشموع في جبال الحجر، وصولاً إلى سماء تضيئها طائرات الدرون.

وفي 27 نوفمبر في تمام الساعة 8:30 مساءً، يجمع عرض "هبة طوجي وإبراهيم معلوف - على الطريقة الفرنسية" في دبي أوبرا بين الفنانة اللبنانية هبة طوجي والمؤلف والمنتج الموسيقي الفرنسي اللبناني إبراهيم معلوف، في تعاون فني خاص. وتمزج الأمسية، التي تقام لليلة واحدة فقط، بين موهبتين موسيقيتين متميزتين في عرض حي مستوحى من التراث الموسيقي الفرنسي. وتبلغ أسعار التذاكر 355 درهماً للفئة الفضية، و455 درهماً للذهبية، و555 درهماً للبلاتينية، و755 درهماً لكبار الشخصيات.

وتتجه الأنظار إلى الأوبرا والموسيقى الأوركسترالية مع أول جولة رسمية لمسرح البولشوي في دولة الإمارات. ففي 2 ديسمبر الساعة 7 مساءً، تقدم دبي أوبرا عرض "عروس القيصر"، المستوحى من قصة نيكولاي ريمسكي كورساكوف الدرامية عن الشغف والتنافس والانتقام في عهد إيفان الرهيب. وتتواصل الجولة يوم 3 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساءً مع أوركسترا البولشوي السيمفونية، التي يمتد إرثها الموسيقي إلى 250 عاماً وتضم اليوم أكثر من 300 عازف. وتقام الأمسية الموسيقية الكلاسيكية بقيادة المايسترو العالمي فاليري غيرغييف.

ويستمتع عشاق المسرح بمسرحية "وحيداً في الكون"، التي تقدم رؤية ذكية ومرحة للحب والزواج والعلاقات المعاصرة باللغة الروسية. ويشارك في بطولتها الممثلون المعروفون كريستينا بابوشكينا وأرتيوم تكاتشينكو وإيكاترينا ستولوفا وماكسيم ليتوفشينكو، وتُعرض على مسرح ميانا في 4 ديسمبر. وتتراوح أسعار التذاكر بين 550 و1350 درهماً.

تتواصل فرص التوفير والاستفادة من التخفيضات من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر مع عروض عيد الاتحاد، التي تقدم تخفيضات تصل إلى 75% لدى المتاجر والمنصات الإلكترونية المشاركة في مختلف أنحاء دبي. وتشارك علامات تجارية من بينها أديداس وفوت لوكر وذا بودي شوب وتيد بيكر وسواروفسكي وإيكو وأكسسواريز في تقديم عروض مميزة على الأزياء والملابس الرياضية والمجوهرات ومستحضرات التجميل والسلع المنزلية ومنتجات الأطفال.

تضمن العروض خيارات مناسبة للمتسوقين، حيث تقدم أديداس عرض "اشترِ قطعة واحصل على الثانية مجاناً" على منتجات مختارة، في حين يقدم ماتالان العرض نفسه على جميع المنتجات. ويوفر سايكو باني ثلاثة قمصان مختارة من التيشيرتات وقمصان البولو مقابل 599 درهماً حتى نفاد الكمية. وتقدم فيكتوريا سيكريت ثلاثة مستحضرات من المعطرات والكريمات مقابل 99 درهماً. ولمدة يوم واحد فقط، في 30 نوفمبر، تقدم ماك عرض «اشترِ قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً» على منتجات مختارة، ويقدم شيك شاك مخفوق كيك عيد الميلاد مجاناً عند إنفاق 100 درهم أو أكثر، ويقدم دكتور فرانجيس أسعاراً خاصة لأعضاء "أورا" ابتداءً من 99 درهماً. تُطبق الشروط والأحكام.

تحضر أجواء عيد الاتحاد إلى مشهد المطاعم في دبي من خلال مبادرة "نكهات الاتحاد"، التي تقدم من خلالها المطاعم في أنحاء المدينة عروض ضيافة مجانية وتجارب طعام مميزة من 26 نوفمبر إلى 6 ديسمبر. وتستقبل المطاعم المشاركة ضيوفها مع لمسات مستوحاة من دولة الإمارات، تشمل حلويات مزينة بألوان العلم، وقهوة عربية مجانية، وأطباقاً وقوائم طعام وتجارب تذوق معدة خصيصاً لهذه المناسبة الوطنية. وتوفر المبادرة فرصة لاستكشاف النكهات المحلية والاستمتاع بوجبة مع العائلة والأصدقاء احتفاءً بالمناسبة الوطنية. وتتوفر العروض وقوائم المطاعم عبر طلبات داين آوت.

ومن بين المطاعم المشاركة، يقدم مطعم أندليمن في فندق ون آند أونلي ون زعبيل طبق حلوى "دادار غولونغ" مجاناً لكل طاولة، وهو عبارة عن كريب باندان محشو بجوز الهند وسكر النخيل ويقدم مع مثلجات الزعفران. ويرحب مطعم فيتناميز فوديز بضيوفه في فروعه بدبي بتقديم حلوى كريم كراميل مزين بشراب التمر. وفي فندق العنوان وسط المدينة، يقدم مطعم ذا جاردن فن الحناء والقهوة العربية مع مجموعة مختارة من الكعك المستوحى من الإمارات العربية المتحدة، في حين يقدم مطعم ذي باتيسري في فندق العنوان كريك هاربر شاي ما بعد الظهيرة بلمسات إماراتية.

واحتفاءً بالمواهب الإماراتية في قطاع الطهي، يسلط برنامج "مائدة الشيف الإماراتي: سلسلة المؤسسين" الضوء على 12 طاهياً ورائد أعمال في مجال الطعام من أبناء الدولة حتى 30 نوفمبر. وتقدم المبادرة لمحة عن الإبداع الذي يرسم ملامح مشهد الطعام المحلي، من خلال مفاهيم مميزة ونكهات محلية وقصص الأشخاص الذين يطورون بعضاً من أكثر المشاريع الواعدة في قطاع المأكولات وفنون الطهي بالدولة. ويمكن تذوّق الأطباق في فرعَي مطعم "إيتوبي" في "دبي هيلز مول" و"ون سنترال.

ومن العروض التقليدية والاحتفالات المجتمعية إلى الترفيه المباشر والتسوق وتجارب الطعام، يقدم برنامج احتفالات دبي بمناسبة عيد الاتحاد الـ55 خيارات عديدة لقضاء أوقات ممتعة معاً والاحتفال بهذه المناسبة الوطنية في دولة الإمارات. ومع إقامة الفعاليات في مختلف أنحاء المدينة، يمكن للعائلات والسكان والزوار الاستمتاع بالمناسبة والاستمتاع بأجمل ما تقدمه دبي.