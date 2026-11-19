دعت القرية العالمية ضيوفها للاحتفال باليوم الوطني العُماني، بعد غد، في أجواء تحتفي بالثقافة والتراث العُماني العريق، حيث تتزين شاشات القرية العالمية بألوان العلم العُماني، وبهذه المناسبة تقدم القرية العالمية دخولاً مجانياً للعُمانيين، إذ يمكنهم الحصول على تذكرة الدخول المجانية عند إبراز الهوية العُمانية لدى شبابيك التذاكر، ويسري العرض ابتداءً من الغد، ويقتصر على أول 4000 ضيف من العُمانيين، حسب أسبقية الحضور.

وتتواصل الاحتفالات، في تمام التاسعة مساءً، مع عرض للألعاب النارية يضيء سماء القرية العالمية، ويضفي مزيداً من البهجة على أجواء اليوم الوطني العُماني.

كما يمكن للضيوف زيارة جناح عُمان، الذي يأخذهم في رحلة بين جوانب من الثقافة والتراث العُماني، مع مجموعة من الهدايا التذكارية والنكهات الأصيلة، في تجربة تجمع بين التسوق والتقاليد.

وتدعو القرية العالمية العائلات والأصدقاء للانضمام إليها في هذه المناسبة، ومشاركة الأشقاء العُمانيين فرحتهم بيومهم الوطني، وسط أجواء نابضة بالحياة تجسد عمق الروابط الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.