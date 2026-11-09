خبراء سفر: قيمة «التذاكر المرنة» تتجاوز تغيير مواعيد الرحلات ووزن الأمتعة

أظهر مسح لمزايا «التذاكر المرنة» في قطاع الطيران أن هذه الفئات توفر للمسافرين مجموعة خدمات وخيارات إضافية، تتجاوز مجرد إمكانية تغيير موعد الرحلة، لتشمل 10 مزايا بما فيها: الإلغاء واسترداد قيمة التذكرة، واختيار المقاعد، وزيادة وزن الأمتعة، والوجبات، وأولوية الخدمات في المطارات، فضلاً عن مزايا مرتبطة ببرامج الولاء، والترقية إلى درجات سفر أعلى.

وكشف المسح، الذي قامت به «الإمارات اليوم»، أن التذاكر المرنة أصبحت تقدم خيارات أوسع للمسافرين الذين يرغبون في الاحتفاظ بقدر أكبر من المرونة عند التخطيط لرحلاتهم، خصوصاً في ظل احتمالات تغيّر مواعيد السفر. وفي المقابل، ترتبط هذه المزايا عادة بسعر أعلى مقارنة بالتذاكر الاقتصادية الأساسية، ما يجعل المفاضلة بين الفئتين مرتبطة بمدى استفادة المسافر من الخدمات المشمولة.

وقال خبراء في قطاع السفر والسياحة إن تنوع فئات التذاكر جعل المقارنة بين الأسعار أكثر تعقيداً، مشيرين إلى أن المسافر لم يعد مطالباً بالنظر إلى السعر الأساسي وحده، بل إلى مجموع الخدمات التي يحصل عليها، والقيود التي قد يواجهها في حال تغيير خططه، خصوصاً قبيل موسم الإجازات وذروات السفر، وأوضحوا أن التذكرة المرنة قد تكون أكثر جدوى في حالات السفر العائلي، والرحلات التي لا تكون مواعيدها محسومة بصورة نهائية، خصوصاً عندما تكون رسوم التغيير والإلغاء مرتفعة.

وبحسب المسح، تتيح «التذاكر المرنة» إمكانية تعديل تاريخ الرحلة أو توقيتها بشروط أكثر سهولة، وقد تشمل بعض الفئات إعفاء المسافر من رسوم التغيير، مع احتساب فرق السعر إذا كانت الرحلة الجديدة أعلى كُلفة، وتُعدّ هذه الميزة من أبرز عناصر المرونة، خصوصاً للمسافرين الذين لا يستطيعون تثبيت مواعيدهم مسبقاً.

ووفقاً للمسح، توفر الفئات المرنة شروطاً أفضل لإلغاء الرحلات مقارنة بالتذاكر الأساسية، إذ تسمح بعض الباقات بالإلغاء قبل موعد محدد من دون رسوم إلغاء، فيما تتيح فئات أخرى الإلغاء مقابل رسوم مخفضة.

وتمنح بعض التذاكر خيارات لاسترداد قيمة الحجز، سواء نقداً أو على شكل رصيد سفر يمكن استخدامه لاحقاً، فيما تختلف شروط الاسترداد والرسوم المرتبطة به، كما تتيح بعض الفئات اختيار المقاعد العادية من دون رسوم إضافية.

وتشمل التذاكر الأعلى مرونة في كثير من الحالات أوزاناً أكبر للأمتعة المشحونة، كما تتضمن بعض الباقات وجبات ومشروبات ضمن سعر التذكرة، بدلاً من شرائها بصورة منفصلة.

وبحسب المسح، توفر بعض الفئات إمكانية الاستفادة من خدمات الأولوية، مثل إنهاء إجراءات السفر أو الصعود إلى الطائرة، بما يساعد على تقليل وقت الانتظار وتسهيل إجراءات المغادرة، وترتبط بعض الفئات المرنة بمعدلات أعلى لاكتساب أميال برامج الولاء، كما تمنح بعض التذاكر الأعلى سعراً شروطاً أفضل للترقية إلى درجات سفر أعلى باستخدام أميال المكافآت، وتتيح التذاكر المرنة كذلك الترقية باستخدام عدد أقل من الأميال، مقارنة بالتذاكر المقيدة، كما أن التذاكر الترويجية غير مؤهلة للترقية المسبقة.

وتتضمن بعض الفئات خدمات أخرى، مثل الإنترنت أو مزايا إضافية على متن الطائرة وفي المطار، بما يُعزّز تجربة السفر ويقلل الحاجة إلى دفع تكاليف منفصلة لبعض الخدمات، بما في ذلك المرور السريع في المطار ودخول صالات الانتظار. وبيّن المسح أن تقييم جدوى «التذكرة المرنة» لا يعتمد على سعرها الأولي فقط، بل على مجموع الخدمات التي تتضمنها، والرسوم التي يمكن تجنبها، ومدى احتمال اضطرار المسافر إلى تعديل خططه، فقد تكون التذكرة الأعلى سعراً أكثر توفيراً في بعض الحالات، بينما تظل التذكرة الأساسية خياراً مناسباً للمسافر الذي يمتلك موعداً ثابتاً ولا يحتاج إلى خدمات إضافية.

من جانبه، قال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي، إن «مفهوم التذكرة المرنة يختلف من شركة طيران إلى أخرى، ومن فئة سعرية إلى أخرى، ما يتطلب من المسافرين قراءة الشروط بعناية قبل إتمام الحجز»، وأضاف أن «بعض التذاكر يسمح بتغيير موعد السفر مرة واحدة من دون رسوم، فيما تتيح فئات أخرى إجراء تعديلات متعددة، بينما تختلف شروط استرداد قيمة التذكرة بصورة كبيرة بين الناقلات»، وأشار إلى أن «بعض الفئات المرنة تتضمن مزايا إضافية، مثل اختيار المقاعد، ووزن أكبر للأمتعة، والأولوية في بعض الخدمات، وهي مزايا تكتسب أهمية خاصة للعائلات والمسافرين على الرحلات الطويلة»، منبهاً إلى أن الاعتقاد بأن التذكرة المرنة يعني إمكانية التغيير أو الإلغاء مجاناً بالكامل، من المفاهيم التي ينبغي تصحيحها، إذ إن إعفاء المسافر من رسوم التعديل، لا يعني بالضرورة إعفاءه من دفع فارق السعر إذا اختار رحلة أخرى أعلى كُلفة.

وشدد العوضي على أهمية أن يتحقق المسافرون من مختلف هذه التفاصيل، خصوصاً خلال مواسم الذروة والطلب الكبير على السفر.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي لينك»، الدكتور هيثم الحاج علي، إن «الفارق بين التذكرة الاقتصادية والتذكرة المرنة قد يبدو محدوداً نسبياً عند الحجز، لكنه قد يتحول إلى فارق مالي كبير إذا اضطرت العائلة إلى تغيير موعد الرحلة»، وأضاف: «يركز بعض المسافرين على السعر الأقل عند شراء التذاكر، من دون الانتباه إلى أن أي تعديل بسيط قد يترتب عليه دفع رسوم إضافية لكل فرد من أفراد الأسرة»، لافتاً إلى أن أهمية التذاكر المرنة تتضاعف في الرحلات العائلية والحجوزات الجماعية، نظراً إلى تعدد المسافرين واحتمالات تغير الظروف والمواعيد. وأشار الحاج علي إلى ضرورة التركيز على ثلاثة بنود أساسية قبل الشراء، هي: رسوم التعديل، وشروط الاسترداد، وما إذا كانت خدمات مثل المقاعد والأمتعة مشمولة ضمن السعر.

وفي السياق نفسه، قال المدير العام لـ «شركة بالـحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن «احتمال تغيير موعد الرحلة يُمثّل أحد العوامل التي قد تجعل التذكرة الأعلى سعراً أكثر جدوى من التذكرة الاقتصادية الأقل كُلفة»، مشيراً إلى أن الأمر يختلف بالنسبة لسفر العائلات أو المجموعات، خصوصاً خلال الإجازات ومواسم الذروة، وأضاف: «هناك مسافرون يدركون مسبقاً أن جداول أعمالهم قد تتغيّر، ومع ذلك يختارون الفئات الأرخص، بهدف توفير مبلغ عند الحجز، قبل أن يضطروا لاحقاً إلى دفع رسوم التغيير وفارق السعر، بما قد يجعل الكُلفة النهائية أعلى من المتوقع».

وأشار إلى أن «قيمة المرونة لا ترتبط فقط باستخدامها فعلياً، بل بما توفره للمسافر من خيارات في حال طرأت ظروف تستدعي تعديل موعد السفر»، مبيناً أن الفئات الأعلى سعراً لا تعني بالضرورة أنها الأنسب لجميع المسافرين، وإنما تتحدد جدواها وفق احتياجات كل مسافر ومدى استقرار خططه.

10 مزايا للتذاكر المرنة

إمكانية تعديل تاريخ الرحلة أو توقيتها، وفق شروط التذكرة، مع احتمال دفع فرق السعر.

مرونة أكبر في إلغاء الرحلة قبل موعد السفر، وقد يكون الإلغاء مجاناً أو برسوم.

استعادة كامل قيمة التذكرة أو جزء منها عند الإلغاء، وفق شروط الاسترداد.

إمكانية اختيار المقعد مسبقاً، بما فيها المقاعد المفضلة أو ذات المساحة الإضافية.

الحصول على وزن أمتعة مسجلة أو عدد حقائب أكبر مقارنة بالفئات الأقل.

الحصول على وجبات ومشروبات ضمن سعر التذكرة، وفق طبيعة الرحلة وفئة الحجز.

الاستفادة من أولوية تسجيل الوصول أو الصعود إلى الطائرة أو تسلّم الأمتعة، حيث تتوافر هذه الميزة.

كسب أميال أو نقاط إضافية ضمن برامج الولاء، بحسب فئة الحجز وشروط البرنامج.

إتاحة استخدام عدد أقل من أميال المكافآت للترقية إلى درجة أعلى في بعض شركات الطيران وفئات التذاكر.

خدمات إضافية تُعزّز تجربة السفر، قد تشمل المرور السريع عبر التفتيش الأمني، ودخول صالات الانتظار، وخدمات إضافية في المطار.