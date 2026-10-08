10 دراهم زيادة على تذاكر «قطارات الاتحاد» من أبوظبي إلى دبي في وقت الذروة

أفادت شركة «قطارات الاتحاد» لـ«الإمارات اليوم» بأن ارتفاع أسعار تذاكر بعض رحلاتها بين أبوظبي ودبي، بقيمة 10 دراهم للدرجة المريحة، و20 درهماً للمميزة، يعود إلى زيادة الطلب وتطبيق نظام «التسعير المرن»، لافتة إلى أن أسعار التذاكر تتأثر بشكل مباشر بحجم الطلب، وأوقات الذروة، ومدى توافر المقاعد.

وأظهرت منصة الحجز الإلكتروني، التابعة للشركة، أن تذاكر بعض رحلات الركاب، المنطلقة من محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي إلى محطة اليلايس في دبي، ارتفع سعرها من 39 درهماً إلى 49 درهماً في الدرجة المريحة، ومن 109 دراهم إلى 129 درهماً للدرجة المميزة.

وذكرت شركة «قطارات الاتحاد»، في ردها على استفسارات «الإمارات اليوم» حول سبب هذا الارتفاع، أن أسعار التذاكر لرحلات قطارات الاتحاد الوطنية لنقل الركاب من أبوظبي إلى دبي تبدأ من 39 درهماً للدرجة المريحة، و109 دراهم للدرجة المميزة، موضحة أنها تطبق نظام «التسعير المرن» على رحلات الركاب، مشيرة إلى أن أسعار تذاكر بعض الرحلات بين محطتَي أبوظبي (مدينة محمد بن زايد) واليلايس في دبي شهدت ارتفاعاً من 39 درهماً إلى 49 درهماً للدرجة المريحة، ومن 109 دراهم إلى 129 درهماً للدرجة المميزة، بسبب ارتفاع الطلب.

وبيّنت الشركة أن أسعار التذاكر تتأثر بشكل مباشر بحجم الطلب وأوقات الذروة ومدى توافر المقاعد على متن الرحلات، وذلك بهدف تنظيم تدفق الركاب وتشجيع الحجوزات المسبقة، لتلبية الإقبال الاستثنائي المتزايد الذي تشهده شبكة السكك الحديدية الوطنية منذ انطلاقها.

وأكدت «قطارات الاتحاد» أن الرحلات المنطلقة في الأوقات الاعتيادية وخارج ساعات الذروة تحافظ على سعرها الأساسي المخفض البالغ 39 درهماً، ما يتيح خيارات اقتصادية مرنة للركاب، داعيةً عملاءها إلى التخطيط المسبق والحجز المبكر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو التطبيق الذكي لضمان الحصول على أفضل الأسعار المتاحة، وتجنب فترات الازدحام.

ودشنت «قطار الاتحاد»، الأربعاء الماضي، التشغيل الرسمي لخدمة نقل الركاب من إمارة دبي، بانطلاق أولى الرحلات من محطة «اليلايس» باتجاه أبوظبي، لتوفر وسيلة تنقل حديثة وآمنة وموثوقة، وذلك ضمن خطة التوسع التدريجي لشبكة قطارات الركاب التي انطلقت بخط «أبوظبي - الفجيرة» في 30 يونيو الماضي.

وشهدت رحلات «قطارات الاتحاد» المتجهة إلى دبي (محطة اليلايس)، إقبالاً كبيراً، لاسيما خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث رفعت غالبية الرحلات المنطلقة من أبوظبي عبارة «كامل العدد»، في مؤشر على الطلب المتزايد من المسافرين خاصة رحلات يوم السبت.

ووفقاً للشركة، كان الجدول اليومي يتضمن تشغيل 10 رحلات بين أبوظبي ودبي، لكن استجابة للإقبال المبكر الاستثنائي، بالقطارات، أطلقت الشركة أخيراً ست رحلات قطار إضافية بين أبوظبي ودبي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت أنها وفرت أكثر من 1000 مقعد إضافي موزع على ثلاث رحلات جديدة يوم السبت 3 أكتوبر، إضافة إلى 1000 مقعد آخر عبر ثلاث رحلات جديدة يوم الأحد 4 أكتوبر.

وأكدت الشركة أن الخدمة تشهد تزايداً في الإقبال، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة استخدامها بصورة منتظمة، ما يعكس اعتماد شريحة متنامية من المسافرين عليها في تنقلاتهم المتكررة.

وطرحت تذاكر السفر على خط دبي - أبوظبي ابتداء من 39 درهماً ضمن فئة «الدرجة المريحة»، بينما تبلغ قيمة التذكرة في «الدرجة المميزة» 109 دراهم، وتستغرق الرحلة بين المدينتين قرابة 60 دقيقة، حيث تبلغ السرعة القصوى للقطار 200 كيلومتر في الساعة.

• 20 درهماً زيادة على تذاكر الدرجة المميزة.