أوضحت بلدية مدينة الشارقة دلالة ألوان اللوحات الإرشادية للمواقف العامة الخاضعة للرسوم في الإمارة، والفرق بين اللوحات الصفراء والزرقاء، ومواعيد احتساب رسوم الوقوف وفقاً لكل منها، إذ تشير اللوحات الزرقاء على المواقف الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع، بما فيها العطلات الرسمية، بينما تدل اللوحات الصفراء تدل على المواقف الخاضعة للرسوم من السبت إلى الخميس.

وبينت البلدية، عبر منصاتها الرقمية، أن رسوم المواقف في كلا النوعين تُطبق من الساعة الثامنة صباحاً حتى منتصف الليل، مع اختلاف أيام تطبيقها، حيث تشمل المواقف ذات اللوحات الزرقاء جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، في حين تقتصر المواقف ذات اللوحات الصفراء على الفترة من السبت إلى الخميس ويوم الجمعة مجاناً.

وأوضحت أن دفع رسوم المواقف متاح عبر تطبيق «الشارقة الرقمية»، أو من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة على الرقم 5566، عبر إدخال بيانات المركبة ومدة الوقوف وفق التعليمات الموضحة على اللوحات الإرشادية.