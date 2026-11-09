بدءاً من 16 نوفمبر.. تفعيل المواقف المدفوعة بقطاعات جديدة في مصفّح بأبوظبي

أعلنت شركة "كيو موبيليتي" تفعيل نظام المواقف المدفوعة في قطاعات جديدة بمنطقة مصفّح في مدينة أبوظبي، بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل، وذلك استكمالاً لخطة التوسع التدريجي التي بدأت في يناير 2026.

وذكر بيان للشركة أن المرحلة الرابعة من تفعيل نظام المواقف المدفوعة بمنطقة مصفّح تبدأ في 16 نوفمبر الجاري، وتشمل القطاعات M10 وM17، ويبلغ إجمالي عدد المواقف الفرعية التي سيتم تفعيلها ضمن نطاق هذه المرحلة 4233 موقفاً، موزعة على النحو التالي: M10 (1645 موقفاً)، وM17 (2588 موقفاً)، بالإضافة إلى مواقف مخصصة لأصحاب الهمم، بما يعكس التزام كيو موبيليتي بالشمولية والمسؤولية المجتمعية، لضمان سهولة الوصول وراحة جميع المستخدمين في المنطقة.

وتُطبّق رسوم قدرها درهمان للساعة الواحدة للمواقف الفرعية المشمولة بهذه المرحلة، ويمكن سداد الرسوم عبر تطبيقي "درب" و"تم".

وأشار إلى أن المرحلة الرابعة من تطبيق نظام المواقف المدفوعة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم استخدام المواقف العامة وتحسين إدارة المساحات المتاحة، بما يسهم في الحد من الازدحام والوقوف العشوائي، وتعزيز انسيابية حركة المركبات، وتسهيل الوصول إلى المنشآت المختلفة.

كما تسهم هذه الخطوة في مواجهة التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على المواقف العامة في منطقة مصفّح، التي تُعدّ من أبرز المناطق الصناعية والتجارية في أبوظبي، وتشهد حركة مرورية نشطة على مدار اليوم نتيجة تنوّع أنشطتها الاقتصادية والخدمية وتوافد أعداد كبيرة من العاملين والزوار. وتدعم كذلك النشاط الاقتصادي والتجاري، من خلال توفير بيئة أكثر تنظيماً وسلاسة، وتعزيز سهولة التنقّل بين مختلف المواقع في المنطقة.